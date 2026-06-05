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Türkeli'de öğrencilerce sanatsal gösteriler düzenlendi

Türkeli'de öğrencilerce sanatsal gösteriler düzenlendi
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Sinop'un Türkeli ilçesinde 'Spor, Müzik ve Resim Çocuğun Cennetidir Projesi' kapsamında halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenlendi. Programa Kaymakam, Belediye Başkan Vekili ve vatandaşlar katıldı.

Sinop'un Türkeli ilçesinde "Spor, Müzik ve Resim Çocuğun Cennetidir Projesi" kapsamında halk oyunları gösterisi ve resim sergisi düzenlendi.

Sinop Valiliği koordinesinde yürütülen proje çerçevesinde 15 Temmuz Meydanı'nda gerçekleştirilen programda, öğrenciler tarafından halk oyunları gösterisi yapıldı.

Gitar ve melodika dinletisinin de sunulduğu programda, öğrencilerce hazırlanan resim sergisi davetlilerin beğenisine sunuldu.

Programa Kaymakamı Muhammed Cezmi Kandemir, Belediye Başkan Vekili İhsan Aslan, kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA / Ramazan Özcan
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