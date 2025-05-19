Türk Yüzücüler Köpek Balığı Saldırısına Uğradı

Türk Yüzücüler Köpek Balığı Saldırısına Uğradı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Molokai Kanalı'nı geçmeye çalışan Türk açık su maraton yüzücüleri Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, köpek balığı saldırısı nedeniyle yüzme parkurunu yarım bırakmak zorunda kaldı. Öz, belinden yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

NEW Türkiye'yi uluslararası açık su yüzmelerinde temsil eden Yasemin Altıntaş ve Murat Öz, ABD'nin Hawaii eyaleti açıklarındaki Molokai Kanalı'nı geçmek için yüzerken köpek balığı saldırısına uğradı.

Açık su maraton yüzücüleri Altıntaş ve Öz'ün, dünyanın en zorlu parkurlarından biri olarak bilinen 45 kilometrelik Molokai Kanalı'nı geçme çabası, köpek balığı saldırısı sonucu yarım kaldı.

AA muhabirine konuşan Türk sporcular, uyumlu hava koşulları için uzun süreli bekleme süresinin ardından 17 Mayıs akşamı Güney Papohaku Plajı'ndan yüzmeye başladıklarını, saatlerce yüzdükten sonra "Cookiecutter" cinsi bir köpekbalığının saldırısıyla "büyük şok" yaşadıklarını belirtti.

Saldırıya uğrayan Öz, "Hawaii'de 20 gündür bu yüzüş için bekliyorduk. Artık olmayacak derken iki fırtına arasında dar bir pencere açıldı ve birlikte bu fırsatı değerlendirme kararı aldık." ifadelerini kullandı.

Türk sporcuların antrenör ekibinin verdiği bilgiye göre, yüzme parkurunun 21. kilometresinde verilen beslenme molası esnasında önce Yasemin Altıntaş bir ahtapotun saldırısına uğradı, saniyeler sonrasında ise bir köpek balığı maraton yüzücülerine saldırdı.

Köpek balığı, erkek yüzücü Öz'ü bel bölgesinden ısırırken, Altıntaş bu saldırıdan yara almadan kurtuldu.

Yüzme parkurunu yarım bırakan sporcular Türkiye'ye dönüyor

Murat Öz'ün bel bölgesinden derin yara aldığı köpek balığı saldırısı sonucu ikilinin parkur hedefi yarım kalırken, Türk sporcular, ekip arkadaşları tarafından kıyıdaki en yakın hastaneye kaldırıldı.

Türk yüzücülerin teknik ekibinde yer alan Pilot Michael Twigg-Smith, açıklamasında, "Rüzgar doğudan iyi bir itiş sağlıyordu. Akıntı da fena değildi. Eğer bu olay yaşanmasaydı, (Türk sporcular) parkuru kesinlikle başarıyla tamamlarlardı." dedi.

Twigg-Smith, bu "dramatik" olayın ardından güvenlik gerekçesiyle artık Molokai Kanalı'nda gece yüzüşlerine izin verilmeyeceği bilgisini paylaştı.

Genel durumları iyi olan Türk sporcuların, ilk tedavilerinin ardından Türkiye'ye dönüş yolculuğuna çıktıkları bildirildi.

Öz ve Altıntaş ikilisi, daha önce Eylül 2023'te ABD'nin Güney California kıyılarındaki Catalina Kanalı'nı 13 saat 4 dakikada yüzerek 32,3 kilometrelik başarılı bir tandem yüzüş gerçekleştirmişti.

Her iki sporcu da "Oceans Seven" hedefi doğrultusunda ilerliyordu.

Kaynak: AA / Mücahit Oktay - Güncel
Türkiye'yi boykot eden Hindistan epey zararlı çıkacak

Türkiye'ye boykot başlatan ülke süreçten epey zararlı çıkacak
Acun Ilıcalı'ya Emre Belözoğlu'ndan kötü haber

Hayalleri suya düştü! Acun'a kötü haberler üst üste
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kim Milyoner Olmak İster'e damga vuran Atatürk sorusu

Milyoner'e damga vuran Atatürk sorusu! Verdiği yanıt herkesi şaşırttı
Brent petrolün varil fiyatının yükselmesinin ardından akaryakıt zammı gündemde

Gözler pompada! Fiyatlar her an değişebilir
Akaryakıt istasyonunda genç kadına öldüresiye dayak

Genç kadın hiç tanımadığı bir adam tarafından öldüresiye dövüldü
Nijerya'da çiftçilere silahlı saldırı: 15 ölü

Tarla kan gölüne döndü: Düzenlenen saldırıda 15 çiftçi öldü
Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı

Süper Lig'den düşen takımın yıldızı hocasını suçladı
Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı

Torreira'nın yeni aşkı şampiyonlukla ortaya çıktı
Atatürk'ün stüdyo fotoğraf çekiminde, videosu da olduğu ortaya çıktı

98 yıl sonra ortaya çıktı! Fotoğraf çekildiği stüdyoda sürpriz kayıt
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.