Türk Yıldızları Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü için prova uçuşu yaptı
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında Girne semalarında prova uçuşu gerçekleştirdi. Prova uçuşunu Binbaşı Hasan Kocabaş liderliğinde gerçekleştiren Türk Yıldızları, Girne halkının da ilgiyle takip ettiği bir gösteri sundu.
Türk Yıldızları Akrobasi Timi, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamında prova uçuşu yaptı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) gerçekleştirilen prova uçuşu kapsamında Girne semalarında gösteri yapan Türk Yıldızları'na Binbaşı Hasan Kocabaş liderlik etti.
Prova uçuşunu, Girne halkı da yakından takip etti.
Öte yandan, Türk Yıldızları'nın, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'nci yıl dönümü kapsamındaki ana gösteri uçuşu ise 20 Temmuz'da saat 18.00'de Girne semalarında yapılacak.