Türk Uzman: Küresel Zorluklarla Mücadelenin Anahtarı Çok Taraflılık

Dış politika uzmanı ve eski diplomat Gülru Gezer çalkantılı bir dünyada çok taraflılığın küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Dış politika uzmanı ve eski diplomat Gülru Gezer çalkantılı bir dünyada çok taraflılığın küresel zorluklarla daha iyi başa çıkmanın anahtarı olduğunu söyledi.

Gezer, barış içinde birarada yaşamayı teşvik etmek için küresel bir çabanın giderek daha önemli hale geldiğine dikkat çekti.

SES 1 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Dış politika uzmanı ve eski diplomat:

"Bu küresel sorunları ele alırken etkili bir çözüm için elbette bütüncül bir yaklaşım gerekiyor çünkü bahsettiğim tüm bu zorluklar tek bir devlet veya sadece bir dizi ülke tarafından ele alınamaz. Dolayısıyla gerçekten küresel bir çaba gerektiriyor. Her şeyden önce küresel bir konsensüs ve barışçıl şekilde birarada yaşamanın kazan-kazan işbirliğiyle sonuçlandığı, insan haklarının ve temel özgürlüklerin korunduğu bir dünya ile kurallara dayalı bir uluslararası düzen gerekiyor."

Gezer, Çin'in çok taraflılığı koruyarak kazan-kazan işbirliğini teşvik etme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

SES 2 (İngilizce): GÜLRU GEZER, Dış politika uzmanı ve eski diplomat:

"Çin, herkesin eşit olduğu ve kararların fikir birliğine dayalı bir mekanizmayla alındığı ve işbirliğinin daha iyi bir anlayışa ve kazan-kazan durumuna yol açtığı kapsayıcılık ve bağlanabilirlik kavramının özellikle altını çiziyor.

Çok taraflılığın önemini ne kadar çok ülke anlarsa, gelecekte o kadar müreffeh ve adil bir dünya olacağını düşünüyorum."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri İstanbul'dan bildiriyor.(XHTV)