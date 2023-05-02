- Türk Telekom kafilesi uçakta final maçı hakkında değerlendirmelerde bulundu

MADRİD - 7Days EuroCup final mücadelesi öncesi uçakta değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom basketbol takımı sporcuları kazanacaklarının sözünü verdiler.

7Days EuroCup finalinde İspanya'nın Gran Canaria takımıyla eşleşen Türk Telekom sporcuları, yolculuk esnasında basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu. Takım kaptanı Semih Erden, 3 Mayıs Çarşamba günü oynanacak final maçı için rakibin iyi ve kötü yönleri iyi şekilde analiz ettiklerini belirterek, "Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız" ifadelerine yer verdi.

"Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız"

Takım kaptanı Semih Erden, finalde olmayı istediklerini belirterek, "İstediğimiz gibi finale kadar gelebildik. Önümüzde bir maç kaldı. Gran Canaria bildiğimiz bir rakip. Ne yapmamız ve ne yapmamamız gerektiğini çok iyi biliyoruz. Bu maçı kazanmak için sahaya çıkacağız. Ülkemize bu kupayı getirmek istiyoruz. İnşallah da bunu başarırız. Kaptan olarak, takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu söyleyebilirim" diye konuştu.

Takımın Fransız basketbolcusu Axel Bouteille şu değerlendirmelerde bulundu: "Çok heyecanlı bir maç olacak. Son gücümüzle hazırlığımızı yapıyoruz ve çarşamba günü oraya kazanmak için çıkacağız."

"Türkiye'ye bir Avrupa kupası getireceğiz"

Normal sezonda Gran Canaria ile iki sefer karşılaştıklarını anımsatan Mehmet Yağmur, "Maça iyi hazırlandık. 2 günümüz daha var. Umuyorum Türkiye'ye bir Avrupa Kupası getireceğiz" dedi.

Sporculardan Erkan Yılmaz ise İspanya yolculuğunun başladığından itibaren heyecanlandıklarını söyleyerek, "Bir hayalimiz var. İnşallah onu gerçekleştirmek ve kupayı kazanmak için oraya için gidiyoruz" diye konuştu.

Berk Demir de Gran Canaria'nın bu sezon evinde maç kaybetmediğini hatırlatarak, "Normal sezonda iki maçta da iyi mücadele ettik. Yine kendimize güveniyoruz. Heyecanlıyız ve inanıyoruz. Çok zor bir deplasman maçı olsa da kazanıp kupayı Türkiye'yi getirmek tek amacımız" ifadelerine yer verdi.