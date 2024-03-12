Üye Girişi
Haberler

Türk Şirketleri Özbekistan'da Tarım Fuarına Yoğun Katılım Sağladı

Güncelleme:

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te düzenlenen Uzagroworld-2024 19. Uluslararası Tarım Fuarı'na Türk şirketleri büyük ilgi gösterdi. Fuarda tarım, tarım makineleri, hayvancılık ve besleme ürünleri gibi birçok sektör yer alıyor.

Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te başlayan "Uzagroworld-2024" 19. Uluslararası Tarım Fuarı'na Türk şirketleri yoğun katılım sağladı.

Taşkent'teki Uzexpocenter Fuarcılık Merkezi'nde başlayan fuara, Türkiye dahil 21 ülkeden 150'ye yakın şirket katılıyor.

Fuarda tarım, tarım makineleri, hayvancılık ve besleme ürünleri, sulama tesisleri, bitki ve tohumculuk, kümes hayvancılığı, sera ve sera malzemeleri, gübre ve tohumculuk, veterinerlik ilaçları ve ekipmanları yer alıyor.

Fuara katılan Türk iş adamı Ali Ünal, AA muhabirine, Özbekistan'ın, Orta Asya bölgesinin en büyük tarım ülkelerinden biri olduğunu kaydederek, bu ülkenin tarım, hayvancılık ve sera alanında büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirtti.

Ünal, Özbek iş insanları ve tarım sektörü temsilcilerinin fuara katılan Türk şirketlerine ve Türk ürünlerine büyük ilgi gösterdiğini aktarırken, fuardan çok umutlu olduklarını sözlerine ekledi.

???????Fuar, 14 Mart'ta sona erecek.

Kaynak: AA / Güncel

Özbekistan Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burak Çağrı Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kepez Belediye Başkan adayı Burak Çağrı Yılmaz kaç yaşında, nereli? Ahmet Aktürk kimdir? CHP Adana Tufanbeyli Belediye Başkan Adayı Ahmet Aktürk kaç yaşında, nereli? Mansur Yavaş kimdir? CHP Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mansur Yavaş kaç yaşında, nereli? Sinem Karaca kimdir? Zafer Partisi Antalya- Demre Belediye Başkan adayı Sinem Karaca kaç yaşında, nereli? Fahrettin Şener kimdir? MHP Balıkesir Susurluk Belediye Başkan Adayı Fahrettin Şener kaç yaşında, nereli? Osman Bursa kimdir? Zafer Partisi Antalya- Serik Belediye Başkan adayı Osman Bursa kaç yaşında, nereli? Hasan Yalçın kimdir? Zafer Partisi'nin Antalya- Kumluca Belediye Başkan adayı Hasan Yalçın kaç yaşında, nereli? Kazım Arslan kimdir? MHP Balıkesir Gömeç Belediye Başkan Adayı Kazım Arslan kaç yaşında, nereli? Oya Tekin kimdir? CHP Adana Seyhan Belediye Başkan Adayı Oya Tekin kaç yaşında, nereli? Derya Günbattı kimdir? Zafer Partisi Antalya- Korkuteli Belediye Başkan adayı Derya Günbattı kaç yaşında, nereli? Hüseyin Göçmen kimdir? CHP Adana Sarıçam Belediye Başkan Adayı Hüseyin Göçmen kaç yaşında, nereli? Prens William ve Kate boşanıyor mu? Prens William Kate'i aldattı mı? Rose Hanbury kimdir? Mustafa Behiç Kurtoğlu kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kemer Belediye Başkan adayı Mustafa Behiç Kurtoğlu kaç yaşında, nereli? Alican Karakuş kimdir? Zafer Partisi Antalya- Kaş Belediye Başkan adayı Alican Karakuş kaç yaşında, nereli? Hüseyin Özer kimdir? MHP Aydın Sultanhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Özer kaç yaşında, nereli?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title