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Türk Sinemasının Efsane İsmi Aydemir Akbaş Hayatını Kaybetti

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Türk sinemasının efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, kanserle mücadele ettiği hastanede 88 yaşında hayatını kaybetti. Akbaş, senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı olarak tanınmaktadır.

Soner HASIRCIOĞLU/İSTANBUL, BİR süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının efsane isimlerinden Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü hastanede 88 yaşında yaşamını yitirdi.

Bir süredir kanserle mücadele eden Türk sinemasının efsane isimlerinden senarist, yönetmen, oyuncu, gazeteci ve spor yazarı Aydemir Akbaş, tedavi gördüğü İstanbul Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu Şehir Hastanesi'nde, 88 yaşında yaşamını yitirdi.

AYDEMİR AKBAŞ KİMDİR?

Aydemir Akbaş, 25 Şubat 1936 yılında Arnavut bir baba ve Sürmeneli bir annenin oğlu olarak İstanbul Feriköy'de doğdu. Galatasaray Lisesi'nde eğitim gördükten sonra bir süre gazetecilik yaptı. Gazetecilik yaparken tanıştığı Altan Erbulak'ın yönlendirmesiyle tiyatro oyunculuğuna başlayarak Gülriz Sururi, Ayfer Feray, Nisa Serezli, Ali Poyrazoğlu gibi ünlü tiyatro isimleriyle beraber çalıştı. Keşanlı Ali Destanı, Direkler Arası, Zilli Zarife, Ferhat ile Şirin gibi oyunlarda rol aldı.

Aydemir Akbaş, sinemaya 1964'te Atıf Yılmaz'ın yönettiği Keşanlı Ali Destanı adlı film ile geçti. Bir süre Yılmaz Güney'in filmlerinde oynadı. Daha sonraki yıllarda İbrahim Tatlıses ile çalışarak senaryo çalışmaları yaptı.

Aydemir Akbaş oyuncu olarak çoğu komedi türünde olmak üzere 100'ü aşkın filmde rol almış, 8 kez de yönetmen koltuğuna oturmuştur. Bunun dışında 30 kadar tiyatro oyununda oynadı. Ayrıca birçok TV

dizisinde rol aldı ve 33 filmin senaryosunu yazdı.

Aydemir Akbaş spor yazarlığı da yaparken, aynı zamanda Galatasaray taraftarı ve Galatasaray Spor Kulübü üyesidir.

Akbaş, 1964 yılında evlendiği eşi tiyatro oyuncusu Beyhan Benek'le iki kez boşanmış, üç kez evlenmiştir. 2 erkek 1 kız de kardeşi vardır. Kardeşlerinden Erdinç Akbaş da bir dönem oyunculuk yaptığı biliniyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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