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Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci Paneli Düzenlendi

Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci Paneli Düzenlendi
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Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi, 'Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları' konulu panel gerçekleştirerek okçuluğun tarihsel gelişimi ve günümüzdeki uygulamaları hakkında bilgi verildi.

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Okçuluk Kulübü tarafından "Türk Okçuluğunun Tarihsel Süreci ve Günümüz Uygulamaları" konulu panel düzenlendi.

NEVÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, NEVÜ Vali Şinasi Kuş Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen programda, Türk okçuluğu grubu Tirendaz'ın kurucusu Dr. Murat Özveri, okçuluk tarihinin gelişim sürecini anlattı.

Okçuluğun, Türk devletlerindeki gelişim süreci ve günümüz uygulamaları üzerine yürüttüğü araştırmaları katılımcılarla paylaşan Özveri, bu kapsamdaki akademik çalışmalar ve eğitim faaliyetlerinin okçuluğa sağladığı katkılarla ilgili değerlendirmede bulundu.

Gökbörü Geleneksel Spor Kulübü Başkanı Fethi Yöndemli de programda konuşma yaptı.

NEVÜ Okçuluk Kulübü'nün akademik danışmanı öğretim görevlisi Mehmet Fatih Tan, panelin sonunda konuşmacılara teşekkür belgesi ve plaket verdi.

Kaynak: AA / Behçet Alkan - Güncel
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