Metal İş Kolunda Grev Kararı... Türk Metal Sendikası, Mess ile Yürütülen Tis Görüşmelerinde Anlaşmaya Varılamaması Üzerine Grev Kararı Aldı

(ANKARA)- Türk Metal Sendikası, Türkiye Metal Sanayicileri Sendikası (MESS) ile yürütülen ve yaklaşık 138 bin metal işçisini ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine grev kararı aldığını duyurdu.

Türk Metal Sendikası tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Türk Metal Sendikası ile MESS arasında 13 Ekim 2025 tarihinde başlayan ve 138 bin üyemizi ilgilendiren Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmeleri, 8 Aralık 2025 tarihinde yapılan oturumda sendikamız Türk Metal'in masadan kalkması üzerine kesilmiş ve taraflar uyuşmazlık tutanağını tutmuştu.

Grup Toplu İş Sözleşmesi görüşmelerinde o güne kadar yapılan 5 oturumda, 47 ana madde, 5 ek madde ve 2 geçici madde olmak üzere toplam 54 madde ile sözleşmenin eki niteliğindeki 2 yönetmelik sendikamızın teklif ettiği şekliyle kabul edilmişti. Görüşmelerde 33 ana madde, 2 ek madde, 3 geçici madde olmak üzere toplam 38 madde ile 1 yönetmelikte ise anlaşma sağlanamamıştı.

Anlaşma sağlanamayan maddelerin başında ücret artışına ilişkin hükümler ile sosyal haklara yönelik maddeler gelmektedir. Ayrıca, MESS'in kazanılmış haklarımızı geriye götürecek nitelikteki teklifleri de uyuşmazlığın en önemli nedenleri arasında yer almaktadır.

Hatırlanacağı üzere MESS, ücret teklifine, sözleşmenin ilk 6 ayı için, 6 aylık enflasyonun bile altında kalan yüzde 5+ seyyanen 11,50 lira, toplamda yüzde 10'luk oran ile başlamıştı. Uyuşmazlık tutulmasının ardından 8 Ocak 2026 tarihinde yapılan 6. oturumda teklifini yüzde 7,5+seyyanen 17,30 liraya, toplamda yüzde 15'e, 13 Ocak 2026 tarihinde yapılan 7. oturumda ise yüzde 10,5+seyyanen 17,30 liraya, toplamda yüzde 18'e çıkarmıştı. Ancak bu teklifler sendikamız tarafından kabul edilmemişti.

Yürürlükteki yasa gereğince arabuluculuk sürecinin başlamasının ardından, resmi arabulucu tarafları uzlaştıramamış ve arabulucu raporu bugün sendikamıza ulaşmıştır.

Türk Metal Sendikası ülkemizin ekonomik olarak zor bir dönemden geçtiği, enflasyon karşısında hayatın her geçen gün pahalandığı, tüm ücretlilerin geçim sıkıntısı yaşadığının bilincinde olarak böyle bir dönemde metal işçilerine reva görülen bu teklifleri kabul etmediğini kamuoyuna daha önce olduğu gibi bugün bir kez daha açıklamaktadır.

Süreçte ise bu duruma karşı tepkimizi sokaklarda, işyeri sahalarında, yemekhanelerde, tezgah başında yaptığımız etkin ve anlamlı eylemlerle göstermiştik. İşte tüm bu tabloyu değerlendirmek için bugün Başkanlar Kurulumuz Genel Merkezimizde toplanmıştır. ve sonuç olarak sendikamız, üyelerinin sendikamıza emanet ettiği alın terlerini korumak, çalışma yaşamında hak ve adaletten taviz vermemek için 19 Ocak 2026 günü grev kararı almıştır.

Türk Metal Sendikası artık sözün bittiği yerde, bıçağın kemiğe dayandığı noktadadır. Ayrıca sendikamız, sözleşmede insan onuruna yaraşır bir ücret elde etmek için sonuç alıncaya kadar eylemlerine de aynen devam edecektir."