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Asgari ücret artışının belirlenmesine günler kala dernek ve sendikalar arasında tartışma şiddetlendi

Asgari ücret artışının belirlenmesine günler kala dernek ve sendikalar arasında tartışma şiddetlendi
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Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Eyüp Alemdar, IMF ve MÜSİAD'ın asgari ücret artışıyla ilgili açıklamalarının ülke gerçekleriyle bağdaşmadığını belirtti. Artan ekonomik kriz ve hayat pahalılığına dikkat çeken Alemdar, asgari ücretin enflasyonun nedeni olmadığını ifade etti.

TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Koop-İş Sendikası Genel Başkanı Eyüp Alemdar, "IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor." ifadesini kullandı.

"ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU ARTIRMAZ"

Alemdar, asgari ücret, emekli aylıkları ve kamuya işçi alımı konularına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Asgari ücret artışının enflasyonun nedeni olmadığını belirten Alemdar, şunları kaydetti: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde, 2025 yılında geçerli olacak asgari ücret konusunda, IMF'nin 'asgari ücret artışı enflasyonu artırmamalı' ve MÜSİAD'ın 'asgari ücret artışı yüzde 25'i geçmemeli' şeklindeki açıklamaları ülke gerçekleriyle bağdaşmıyor. Ülkemizde ekonomik kriz ve hayat pahalılığının her geçen gün arttığı, başta asgari ücretliler olmak üzere halkımızın büyük bir sıkıntı içinde yaşadığı bu dönemde, yapılan bu açıklamalar kabul edilemez.

EMEKLİLİK İÇİN YASAL DÜZENLEME ÇAĞRISI

Alemdar, çalışma yaşamının bir diğer önemli konusunun ise "2025 yılında emekli olacakların, 2024 yılında emekli olanlara kıyasla yaklaşık yüzde 35 oranında aylık kaybı yaşayacağına dair belirsizlik" olduğuna dikkati çekti. Alemdar, "Bu belirsizliğin ortadan kaldırılması ve emeklilikte yeni bir mağduriyete neden olacak bu uygulamanın bir an önce yasal düzenlemeyle giderilmesi gerekmektedir." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA / Utku Şimşek - Güncel
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıŞAŞKIN:

98-2014 yılları arasında asgari ücretle çalıştım. O yıllarda maaşımın üçte birini kiraya, üçte birini bakkal borcuna, geri kalanını faturalara veriyordum. Geri kalan pazar, sağlık, eğitim harcamalarını kartlara çekiyordum sonrası da haciz:( Şu anda asgari ücretin 98-2014 yılları arasındakine denk olması için 40 bin olması gerekir. O zaman dolar bazında düşüktü şimdi yüksek ama temel ihtiyaçlar için şu anki asgari ücretin o zamanki ücrete denk olması için 40 bin olması lazım. Durum çok vahim...

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