TÜRK-İŞ "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın mayıs ayı sonuçlarını açıkladı

Güncelleme:
TÜRK-İŞ, mayıs ayı için 4 kişilik ailenin açlık sınırını 35 bin 174 lira, yoksulluk sınırını ise 114 bin 576 lira olarak açıkladı. Bekar çalışanın yaşama maliyeti 45 bin 488 lira oldu. Araştırmada kıyma, süt, peynir ve çay fiyatlarında artış; tavuk eti ve bal fiyatlarında düşüş gözlemlendi.

TÜRK-İŞ'in, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Mayıs 2026 sonuçları açıklandı.

Araştırmaya göre, mayısta Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 35 bin 174 lira oldu.

Gıda, giyim, konut, ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer harcamaların toplam tutarına denk gelen "yoksulluk sınırı" ise 114 bin 576 lira olarak hesaplandı.

Bekar bir çalışanın "yaşama maliyeti" aylık 45 bin 488 lira oldu.

Kıyma ve kuşbaşı etin fiyatı arttı

Araştırmaya göre, süt fiyatları, nisan ayına göre yaklaşık yüzde 6 artarken, peynir ve yoğurt fiyatlarında da artış olduğu gözlemlendi.

Kurban Bayramının etkisiyle kıyma ve kuşbaşı et fiyatları arttı. Kuzu etinin fiyatında ise bir önceki aya göre sınırlı düzeyde azalma tespit edildi.

Balık fiyatlarında artış sürerken tavuk etinin kilogram fiyatı düştü. Yumurta fiyatlarında dalgalı seyrin devam ettiği görüldü.

Kuru fasulye ve kırmızı mercimeğin kilogram fiyatı bir miktar artarken, nohut ve yeşil mercimek fiyatlarında ise sınırlı düzeyde azalma oldu.

Meyve-sebze fiyatlarındaki artışın sınırlı düzeyde kalması, mutfak harcamalarına olumlu yansıdı.

Mevsim etkisiyle artan meyve ve sebze çeşitliliği, bazı ürünlerde fiyatların aşağı yönlü seyretmesini sağladı. Buna karşın patates ve soğan gibi temel mutfak ürünlerinin fiyatlarında artış eğilimi tespit edildi.

Sebzenin ortalama kilogram fiyatı 103,03 lira, meyvenin ortalama kilogram fiyatı ise 135,65 lira olarak hesaplandı.

Makarna ve irmik fiyatları arttı, pirinç, un ve bulgur fiyatlarında ise önemli bir değişiklik görülmedi.

Tereyağının fiyatı artarken diğer yağ ürünlerinin fiyatlarında önemli bir değişiklik tespit edilmedi.

Siyah zeytinin fiyatı bir miktar arttı, yeşil zeytinin fiyatı sabit kaldı.

Baharat ürünlerinin fiyatlarında bir miktar azalma oldu. Çayın fiyatı arttı.

Bal fiyatları gerilerken, pekmez ve tuz fiyatları sabit kaldı. Şeker, reçel ve salça fiyatlarında da artış tespit edildi.

Kaynak: AA / Orhan Onur Gemici
