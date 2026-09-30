TÜRK-İŞ eylülde 4 kişilik ailenin açlık sınırını 37 bin 801 lira olarak hesapladı

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TÜRK-İŞ, eylülde 4 kişilik aile için "açlık sınırı"nı 37 bin 801 lira, "yoksulluk sınırı"nı 123 bin 130 lira olarak hesapladı.

TÜRK-İŞ, çalışanların geçim şartlarını ortaya koymak ve temel ihtiyaç maddelerindeki fiyat değişikliğinin aile bütçesine yansımalarını belirlemek için her ay yaptığı "Açlık ve Yoksulluk Sınırı Araştırması"nın Eylül 2026 sonuçlarını açıkladı.

Araştırmaya göre, eylülde Ankara'da yaşayan 4 kişilik ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken gıda harcaması tutarını ifade eden "açlık sınırı" 37 bin 801 lira oldu.

Gıda harcamasının yanı sıra giyim, konut, ulaşım, eğitim ve sağlık gibi diğer zorunlu ihtiyaçlar için yapılması gereken aylık harcamaların toplamını ifade eden yoksulluk sınırı ise 123 bin 130 liraya çıktı.

Bekar bir çalışanın aylık yaşama maliyeti de 48 bin 884 lira 82 kuruşa yükseldi.

Et ve tavuk fiyatları arttı, balık ve yumurta ucuzladı

Araştırmaya göre, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarı eylülde bir önceki aya göre yüzde 1,10 arttı.

TÜRK-İŞ'in çarşı, pazar ve marketlerden derlediği fiyatlara göre, eylülde süt, peynir ve yoğurt grubunda yoğurt fiyatları arttı. Süt fiyatlarının ortalamasında önemli bir değişiklik görülmezken peynir fiyatları büyük ölçüde aynı kaldı.

Dana kıyma, dana kuşbaşı ve tavuk eti fiyatlarında artış kaydedilirken kuzu eti fiyatlarında önemli bir değişiklik olmadı. Balık sezonunun başlamasıyla balık fiyatları bir miktar gerilerken yumurta fiyatlarında da düşüş görüldü.

Kuru baklagillerden nohut ve yeşil mercimek fiyatlarında önemli değişiklik olmazken kuru fasulye fiyatları bir miktar arttı.

Meyve ve sebzede kısmi gerileme

Mevsim koşullarının değişmesi ve sonbahar ürünlerinin tezgahlarda yer almaya başlamasıyla bazı meyve ve sebzelerin fiyatlarında düşüş kaydedildi.

Patates ve soğan yüksek fiyat seviyesini korurken meyve fiyatlarındaysa bir miktar gerileme görüldü.

Ekmek fiyatı değişmezken bulgur, un ve makarna fiyatlarında artış görüldü. Temel yağ ürünlerinde ise genel olarak fiyat artışı yaşandı. En yüksek artış margarin fiyatında gerçekleşirken ayçiçeği yağı ve zeytinyağı fiyatları da yükseldi. Tereyağı fiyatında sınırlı düşüş kaydedildi.

Çay, tuz ve pekmez fiyatlarında artış görülürken salça fiyatı bir miktar geriledi.

Kaynak: AA