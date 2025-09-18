Türk Hava Yolları üç finansman ödülü kazandı

Türk Hava Yolları (THY), küresel hava yolu şirketlerinin finans performanslarını derecelendiren "Airline Economics" dergisince 3 ayrı dalda finansman ödülüne layık görüldü.

THY İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, şirket, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "Airline Economics Aviation 100 European & Sustainability Awards" adlı ödül töreninde, "Avrupa'da Yılın Finansmanı, Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı ve Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" ödüllerini aldı.

Dubai Islamic Bank tarafından "Airbus A350" uçağının İsviçre frangı cinsinden İslami finansal kiralama işlemiyle mevcut finansman yapısına bir yenisini daha ekleyen THY, bu başarısıyla "Avrupa'da Yılın Finansmanı" ödülüne hak kazandı.

Bayrak taşıyıcı, 2 "Airbus A350" uçağın da "Natixis & ORIX" konsorsiyumu tarafından Japon yeni cinsinden sağlanan "Balthazar" garantili "JOLCO" yapısıyla finanse ederek, "Avrupa'da Yılın Garantili Finansmanı" ödülünü aldı.

2024 yılında 2 "Airbus A321 Neo" uçağının alımını, Societe Generale konsorsiyumu tarafından avro ve Japon yeni döviz cinsinden "JOLCO" finansmanı işlemiyle tamamlayan THY'ye "Yılın Sürdürülebilir Havacılık Finansmanı" verildi.

"Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Ödülleri şirket adına THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi, Genel Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Murat Şeker'e takdim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Şeker, ödüllerin şirketin finansal başarısını gösterdiğini belirtti.

Şeker, bu yıl da uluslararası platformda üç farklı ödülle takdir edilmekten büyük bir gurur duyduklarını belirterek, "THY ailesinin özverili çalışmaları ve finans ekibimizin küresel ölçekte geliştirdiği yenilikçi finansman yapıları sayesinde elde edilen bu başarı, markamızın finansal güç ve stratejik vizyonunun bir yansımasıdır. Sürdürülebilir büyüme hedeflerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.