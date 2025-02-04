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İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

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Türk Hava Yolları İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği çarşamba ve perşembe günü İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı bazı seferlerin iptal edildiğini açıkladı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), kentte cuma sabahına kadar şiddetli rüzgarlarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının beklendiğini bildirdi.

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İSTANBUL'DA ŞİDDETLİ RÜZGAR VE KAR YAĞIŞI UYARISI

AKOM'dan yapılan açıklamada, 5 Şubat Çarşamba günü öğle saatlerinden itibaren 7 Şubat Cuma sabahına kadar İstanbul genelinde şiddetli rüzgarla birlikte kuvvetli kar sağanaklarının etkili olacağı ifade edildi. Kuzey yönünde 40-70 km/saat hızında esmesi beklenen rüzgarların Karadeniz üzerinden geçerken nemle beslenerek bölgesel kuvvetli kar yağışlarına neden olacağı aktarıldı.

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İSTANBUL HAVALİMANI'NDA BAZI SEFERLER İPTAL EDİLDİ

AKOM'un uyarısının ardından Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, İstanbul Havalimanı'nda 4 ve 5 Şubat tarihli bazı seferlerin iptal edildiğini duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Üstün, şu ifadeleri kullandı: "Meteorolojik Acil Durum Komitesi(MADKOM) tarafından, İstanbul'da beklenen kar yağışı nedeniyle alınan kısıtlama kararı gereği İstanbul Havalimanı kalkış/varışlı 5 ve 6 Şubat tarihli bazı seferlerimiz iptal edilmiştir."

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi

İstanbul'da kar yağışı alarmı! THY seferleri iptal edildi
Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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