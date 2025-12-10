THY, Monrovia seferlerine başlama kararı aldı
Türk Hava Yolları, dünyanın en çok noktaya uçan havayolu şirketi olarak Liberya'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatma kararı aldı. Konuyla ilgili açıklama KAP'a yapıldı.
Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Liberya'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel