THY, Monrovia seferlerine başlama kararı aldı

DÜNYANIN en çok noktasına uçan havayolu şirketi olan Türk Hava Yolları (THY) Liberya'nın başkenti Monrovia'ya sefer başlatma kararı aldı.

Konuyla ilgili olarak Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) yapılan açıklamada, "Ortaklığımız Yönetim Kurulu'nca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Liberya'nın başkenti Monrovia'ya tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir" denildi.