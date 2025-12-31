Thy, Finansmandan Uçuş Sıklığına Çin'deki Genişlemesini Sürdürüyor

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Prof. Dr. Murat Şeker, "Türkiye'ye sefer düzenleyen Çinli havayolları ile birlikte, şu anda haftada yaklaşık 55 sefer gerçekleştiriyoruz, bu da haftada yaklaşık 17.000 koltuk anlamına geliyor" dedi.

İSTANBUL, 31 Aralık (Xinhua) -- Türk Hava Yolları (THY), Çinli havacılık ortakları ve finans kurumlarıyla derinleşen işbirliğinin desteğiyle Çin'e yaptığı uçuşları iki katından fazla artırmaya hazırlanıyor.

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Üyesi ve Genel Müdür (Mali) Yardımcısı Prof. Dr. Murat Şeker, Xinhua'ya yaptığı açıklamada, şirketin kısa süre önce Bank of China ile önemli bir işbirliği anlaşması imzaladığını söyledi. Anlaşma kapsamında havayolu şirketi, yaklaşık 3 milyar Çin yuanı (yaklaşık 428 milyon ABD doları) değerinde beş yıllık finansman taahhüdü aldı. Bu işlem, havayolu şirketinin uçak finansman stratejisinde önemli bir adım teşkil ediyor.

Şeker, anlaşmanın Bank of China ile uzun süredir devam eden ortaklığa dayandığını belirterek, 2025 yılını Türk Hava Yolları'nın Çin'deki genişlemesi için bir dönüm noktası olarak nitelendirdi.

Operasyonel açıdan, Türk ve Çin sivil havacılık otoriteleri bu yıl ikili uçuş haklarını genişletme konusunda anlaştılar. Şeker, yeni düzenleme kapsamında Türk Hava Yolları'nın Çin'e haftalık sefer sayısını 21'den 31'e çıkardığını ve bu sayıyı 49'a çıkarmayı planladığını, bunun da 2025'in başlarına kıyasla pazardaki varlığını iki katından fazla artıracağını söyledi.

"Türkiye'ye sefer düzenleyen Çinli havayolları ile birlikte, şu anda haftada yaklaşık 55 sefer düzenliyoruz, bu da haftada yaklaşık 17.000 koltuk anlamına geliyor" diyen Şeker, haftada 49 sefere çıkarılması planlanan sefer sayısının iki ülke arasındaki toplam koltuk kapasitesini önemli ölçüde artıracağını da sözlerine ekledi.

Şeker ayrıca, THY'nin dünyanın önde gelen hava kargo taşıyıcıları arasında yer aldığını ve yaklaşık 30 destinasyona özel kargo hizmetleri sunduğunu belirterek, genişlemenin kargo operasyonları için önemini vurguladı.

Şeker buna ek olarak, THY'nin Air China Cargo ve diğer Çinli kargo operatörleri ile olan ortaklıklar da dahil olmak üzere, kod paylaşımı anlaşmaları yoluyla Çinli ortaklarıyla yakın işbirliğini sürdürdüğünü söyledi. Bu tür anlaşmalar, ortak havayollarının birbirlerinin uçuşlarında koltuk satmasına olanak tanıyarak, Çin genelinde ve uluslararası destinasyonlara yolcu bağlantısının genişletilmesine yardımcı oluyor.

Şeker, "Genişleme, Çinli üreticiler için küresel bağlantıyı iyileştirerek ve Çinli yolcuların iş ve turistik amaçlı seyahatler için dünya genelindeki destinasyonlara daha kolay erişimine imkan vererek karşılıklı fayda sağlayacak" dedi.

THY, yolcu tarafında da 12 Çinli havayoluyla interline anlaşmaları kapsamında, Çin içinde kesintisiz yolcu bağlantıları ile Türkiye ve ötesine seyahat imkanı sunuyor.

Şeker, Çin-Türkiye işbirliğini güçlendirmede Kuşak ve Yol İnisiyatifi'nin kilit rolünü vurguladı ve inisiyatifin birçok düzeyde güçlü bir uyum yaratılmasına yardımcı olduğunu belirtti.

Uçak finansmanında Çinli bankalar ve leasing şirketleriyle yapılan işbirliğinin, Türk Hava Yolları'nın büyümesini ve Türkiye'deki büyük altyapı yatırımlarını desteklemede önemli bir rol oynadığını kaydeden Şeker, "Ortaklıklar, Çin, Türkiye ve ötesinde daha geniş bir işbirliğini mümkün kılıyor" diye konuştu.