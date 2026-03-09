Haberler

THY'den 6 yeni uçuş noktası

Güncelleme:
Türk Hava Yolları, 2026 yılında Erivan, Temeşvar, Monrovia, Bissau, Urumçi ve Çengdu gibi 6 yeni noktaya uçuş başlatma planlarını duyurdu.

DÜNYANIN en çok ülkesine uçan havayolu şirketi Türk Hava Yolları (THY), 2026 yılında 6 yeni noktaya uçuş başlatacağını açıkladı.

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, sanal medya hesabından yaptığı açıklamada, "2026'da da yeni noktaları uçuş ağımıza ekliyoruz. Ermenistan'ın başkenti Erivan, Romanya'nın Temeşvar kenti, Liberya'nın başkenti Monrovia, Gine-Bissau'nun başkenti Bissau ile Çin'de Urumçi ve Çengdu uçuş ağımıza dahil olacak. Dünyanın en çok ülkesine uçan havayolu unvanımızı daha da güçlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

