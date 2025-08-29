Türk Girişimci Qingdao'da Kültürel ve Ticari İşbirliği Sağlıyor

QİNGDAO, 29 Ağustos (Xinhua) -- Çin'in doğusundaki Shandong eyaletinin Qingdao kentinde yaşayan Türk girişimci Metin Karakuş, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün sadece bir iş platformu değil, aynı zamanda kültürler arası etkileşim ve barış için bir köprü olduğunu söyledi.

Karakuş ve eşi Xu Lili, Qingdao'daki SCODA Pearl Uluslararası Fuar Merkezi'nde yer alan Türkiye pavyonunda ziyaretçileri Türk gülü, Türk kahvesi, kuruyemiş, çikolata ve Anadolu'ya özgü ürünlerle karşılıyor. Çiftin yönettiği pavyon, bir sergi alanının ötesine geçerek iki ülke arasındaki ticari ve kültürel bağları güçlendiren dinamik bir merkez işlevi görüyor.

Karakuş'un Çin yolculuğu, 15 yıl önce yaptığı bir iş seyahatiyle başladı. Çin'in kültürü ve pazar potansiyelinden etkilenen Karakuş, daha sonra Shanghai İşbirliği Örgütü Yerel Ekonomi ve Ticaret İşbirliği Tanıtım Alanı'nın (SCODA) merkezi haline gelen Qingdao'ya yerleşti.

Yıllar boyunca Çin ve Türkiye'deki işletmeler arasında bağlantılar kurmaya odaklanan Karakuş, "Çin, teknoloji ve üretim alanlarında güçlü bir ülke. Türkiye ise konumu sayesinde Çin ürünlerinin Avrupa, Ortadoğu ve Afrika'ya açılan kapısı olabilir" dedi.

Anadolu İşadamları Derneği'nin Çin'deki baş temsilcisi olan Karakuş, üst düzey görüşmeler gerçekleştiriyor. Karakuş geçen yıl İstanbul'da, yerel işletmeler ve kurumlarla anlaşmaların imzalandığı bir Shanghai İşbirliği Örgütü tanıtım etkinliğinin düzenlenmesine katkı sağladı.

Eşi Xu ise kültürel tanıtıma odaklanıyor. Pavyonun yöneticisi olmanın yanı sıra Qingdao'da Türk yemek festivalleri ve sergiler düzenleyen Xu, Çinli ziyaretçilere baklava ve Türk kahvesi ikram ediyor.

Xu, "İş ortaklıkları, karşılıklı kültürel anlayış ve saygıya dayanır. Birbirimizi tanıdıkça işbirliğimiz daha da güçlenecek" diye konuştu.

Gelecekte yeni işbirliği alanları görmeyi umut eden Karakuş, "Yenilenebilir enerji, tarım teknolojisi, robotik. Bunlar birlikte büyüyebileceğimiz alanlar" dedi. Xu ise pavyonun "şirketlerin sadece tanışmakla kalmayıp, aynı zamanda anlaşmalar imzaladığı gerçek bir eşleştirme merkezi" olmasını hedeflediklerini söyledi.

Çift, yürüttükleri çalışmaların ticaretin ötesinde bir anlam taşıdığını vurguluyor. Karakuş, Shanghai İşbirliği Örgütü'nün çok taraflı yapısının küresel istikrarsızlık ortamında dengeyi korumaya katkı sağlayabileceğini ifade ederken, Xu da "Yaptığımız iş Çin-Türkiye dostluğuna ve dünya barışına en küçük bir katkı sağlıyorsa, buna değer" ifadelerini kullanıyor.

Türkiye pavyonunda gül ve kahve kokuları ve Anadolu el sanatlarının canlı renkleri arasında ziyaretçileri karşılayan çift, "Amacımız yalnızca ürünleri sergilemek değil, fırsatları somut ortaklıklara dönüştürmek" diyor.