'Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu' yayımlandı

TİCARET Bakanlığı, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu'nun, 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandığını açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) bünyesinde yürütülen ortak çalışmalar kapsamında hazırlanan 'Türk Ekonomileri 2025 Yılı Raporu', 'Yeşil Ekonomiye Geçiş' temasıyla yayımlandı. Türk Resmi Ekonomi Politikaları Araştırma Merkezleri Ağı (ERCNET), TDT Genel Sekretaryası ve Türk Yatırım Fonu iş birliğinde hazırlanan rapor, Türk Akademisi (Turkic Academy) tarafından kamuoyuna sunuldu. Ticaret Bakanlığı Ticaret Araştırmaları ve Risk Değerlendirme Genel Müdürlüğü koordinasyonunda, İhracat Genel Müdürlüğü ile Uluslararası Anlaşmalar ve Avrupa Birliği Genel Müdürlüğü'nün katkılarıyla hazırlanan rapora; Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği, Dışişleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Hazine ve Maliye ile Sanayi ve Teknoloji bakanlıkları da katkı sağladı. Raporda, TDT üyesi ve gözlemci ülkelerin ekonomik potansiyeli, yeşil enerji dönüşümü, sürdürülebilirlik ve döngüsel ekonomi alanlarındaki fırsatlar kapsamlı şekilde ele alındı. Çalışma, TDT 2040 Vizyonu doğrultusunda Türk dünyasının sürdürülebilir ve dirençli bir ekonomik yapıya kavuşmasına, bölgesel iş birliğinin güçlendirilmesine ve küresel değer zincirlerindeki rekabet gücünün artırılmasına yönelik stratejik değerlendirmeler ortaya koymaktadır" denildi.

'TÜRK YEŞİL VİZYONU' VURGUSU

Türkiye'nin, Türk dünyasında yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük ettiği belirtilerek, "Türkiye, sürdürülebilir kalkınma hedefleri ve Yeşil Mutabakata Uyum vizyonu doğrultusunda, 6 Kasım 2024 tarihinde Bişkek'te gerçekleştirilen 11'inci TDT Devlet Başkanları Zirvesi'nde kabul edilen 'Türk Yeşil Vizyonu' çerçevesinde Türk dünyasında yeşil dönüşüm çalışmalarına öncülük etmektedir. Bu kapsamda; çevre dostu üretim ve ticaretin geliştirilmesi, yeşil enerji kaynaklarının etkin kullanılması, döngüsel ekonomi uygulamalarının yaygınlaştırılması ve Türk dünyasının küresel değer zincirlerindeki konumunun güçlendirilmesi hedeflenmektedir. Ticaret Bakanlığı olarak Türk dünyasının ortak ekonomik geleceğine katkı sağlayacak çalışmaları, sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm ekseninde kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Raporun hazırlanmasına katkı sunan Türk Akademisi, TDT Genel Sekretaryası, ERCNET üyesi araştırma merkezleri, Türk Yatırım Fonu ve ilgili tüm kurumlara teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı