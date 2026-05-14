Haberler

Türk Devletleri Teşkilatı Gayriresmi Zirvesi hazırlıkları tamamlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, Türkistan'da "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev'in ev sahipliğinde, Türkistan'da "Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Gayriresmi Zirvesi için şehirde hazırlıklar tamamlandı.

Türk dünyasının manevi şehri ilan edilen Türkistan'ın önemli merkezleri ve caddeleri zirveye katılacak üye ülkelerin bayrakları ile donatıldı.

"Yapay Zeka ve Dijital Kalkınma" temasıyla yarın gerçekleştirilecek zirvede, dijital dönüşümden yapay zeka işbirliğine kadar birçok başlık masaya yatırılacak. Türk devletlerinin ortak teknoloji vizyonunun güçlendirilmesi, zirvenin ana gündem maddeleri arasında yer alıyor.

Kadim tarih ile dijital geleceğin buluştuğu gayriresmi zirvenin, Türk devletleri arasındaki birlik ve işbirliğini daha da güçlendirmesi bekleniyor.

Yaklaşık iki bin yıllık tarihiyle Türk dünyasının önemli merkezlerinden biri olan Türkistan'daki zirve için Kazak geleneksel çadırını andıran görkemli bir yapı inşa edildi.

Zirveye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın katılması bekleniyor.

Kaynak: AA / Zafer Fatih Beyaz
Trump ve Şi'nin el sıkışması sonrası İran'dan 'Hürmüz' açıklaması

El sıkışmaları sonrası İran'dan beklenen açıklama geldi

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var

Cannes'da Türk rüzgarı! Genç yıldızları sollayan bir isim var
Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu

Eşini ve kayınvalidesini öldüren caniye verilen ceza belli oldu
Teknik serviste tamir edilen telefonun bataryası patladı

Teknik serviste korkutan patlama
Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor

Koca ülkeyi karıştıran kare! Acun Ilıcalı'yı da etkiliyor
Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi istihdam edilecek

Dev Alman şirket Türkiye'ye fabrika kuruyor! Yüzlerce kişi alınacak
Amedspor'dan Rossi bombası

Amedspor bombayı patlattı

II. Abdülhamid’in torunu da yüksek kira mağduru oldu: Kapatıyoruz

II. Abdülhamid’in torunu battı