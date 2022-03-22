Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, Kırgızistan'da Ahıska Türkleri ile görüştü

AK Parti Genel Başkan Vekili ve Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Türkiye'nin her zaman Ahıska Türklerinin yanında olduğunu söyledi.

Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te temaslarını sürdüren Yıldırım, Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Yönetim Kurulu üyelerini Türkiye'nin Bişkek Büyükelçiliğinin Konferans Salonu'nda kabul etti.

Türkiye'nin Bişkek Büyükelçisi Ahmet Sadık Doğan'ın ev sahipliğinde yapılan görüşmede, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı (TİKA) Bişkek Program Koordinatörü Osman Usta, Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi (KTMÜ) Rektörü Prof. Dr. Alpaslan Ceylan, Türkiye Maarif Vakfı Kırgızistan Temsilcisi Hüsnü Bircan, Türkiye-Kırgızistan İşadamları, Kültür, Dayanışma ve Dostluk Derneği (TÜKİD) Başkanı Şevki Sarılar, Türk eğitim ve sağlık kurumların yöneticileri ve büyükelçiliğin ataşeleri hazır bulundu.

"Türk kardeşlerimizin yanında olduğumuzu bilmenizi ve hissetmenizi istiyorum"

Burada konuşan Yıldırım, "Türkiye'nin, her zaman Ahıska Türkü kardeşlerimizin yanında olduğunu bilmenizi ve hissetmenizi istiyorum. Nerede olursanız olun biliniz ki, Türkiye'nin gözü üzerinizde. Meselelerinize sahip çıkıyor ve çıkmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Yıldırım, Ahıska Türklerine, Türkiye'nin Kırgızistan'daki eğitim yatırımı olan Kırgızistan Türkiye Manas Üniversitesi ve Orta Asya'da açılan ilk Türkiye Maarif Vakfı Okulu'nun Bişkek Eğitim Kompleksi'nden istifade etmelerini önerdi.

Eğitimin önemine dikkati çeken Yıldırım, "Üst düzeyde yetişmiş eğitimli Türk gençlerimizin bulundukları ülkelerde gerek devlette gerek özel sektörde önemli sorumluluklar almaları bizleri memnun eder." dedi.

Yıldırım, "78 yıl önce, Türk'ü Türk'ten uzaklaştırmak amacıyla siz Ahıska Türkü kardeşlerimizi ana vatanlarından uzaklaştırılmasının acısı her zaman tazedir." diye konuştu.

"Birbirimizi daha iyi anlamak için gayret gösteriyoruz"

Bu yıl Türk Devletleri Teşkilatının dönem başkanlığının Türkiye'de olduğunu anımsatan Yıldırım, "Bölgenin müşterek kalkınması, halkın refahının sağlanması ve birbirimizin daha iyi anlaması için gayret gösteriyoruz." dedi.

Yıldırım, Türk Devletleri Teşkilatı'nın çok daha görünür hale gelecek çeşitli projeleri hayata geçireceklerine işaret etti.

Dünyada milli gelirine nispeten dış ülkelere verdiği destek konusunda Türkiye'nin birinci olduğunu söyleyen Yıldırım, "Türkiye öyle bir hale geldi ki sadece kardeşlerimize değil, yeni tip koronavirüs salgını döneminde 156 ülkeye aşı ve sağlık malzeme yardımı yaptı." diye konuştu.

Türkiye'de dünyanın en uzun asma köprüsü hizmete açıldı

Yıldırım, 1915 Çanakkale Köprüsü adını alan ve her yönüyle ilkleri barındıran dünyanın en uzun asma köprüsünün geçen cuma günü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldığını bildirdi.

Türkiye'de 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'nin 107'nci yılını idrak ettiklerini hatırlatan Yıldırım, şunları kaydetti:

"Birinci Cihan Savaşı'ndan sonra topraklarımızı işgal etmeye gelenler, amansız bir direnişle karşı karşıya kaldılar. Ecdadımız Çanakkale destanını yazarak on binlerce şehit kanıyla o toprakları sulayarak düşmana geçit vermediler. Bu vesile ile bayrağımız ve toprağımız için toprağa düşen bütün şehitlerimizi başta Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmetle ve şükranla anıyorum."

Kırgızistan Ahıska Türkleri Derneği Başkanı Atamsa Dursunov, eğitim ve sağlık alanındaki destekleri için Türkiye'ye teşekkür etti.

Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım'a ve Türk Büyükelçisi Doğan'a da kabulden dolayı teşekkür eden Dursunov, Kırgızistan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin ve dostluğun ortasında köprünün daha güçlü olması için çalıştıklarını söyledi.