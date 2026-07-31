Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliği 2. Zirvesi Özbekistan'da yapıldı

Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliğinin 2. Zirvesi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent yakınlarındaki Amirsoy Dağ Tatil Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Amirsoy Dağ Tatil Merkezi Genel Müdürü Rustamcan Rayimcanov'un ev sahipliğinde düzenlenen zirveye, Azerbaycan, Kazakistan ve Türkiye'nin önde gelen kayak merkezlerinin yönetici ve yetkilileri katıldı.

Zirveye, Türkiye'den Uludağ Kayak Merkezi'ni temsilen Mehmet Can Yazıcı ile Tamer Güneş, Palandöken Kayak Merkezi'ni temsilen Selim Bağrıyanık ve Erciyes Kayak Merkezi'ni temsilen Kayseri Büyükşehir Belediyesi Reklam ve Pazarlama Müdürü Mehmet Budak iştirak etti.

Toplantıda, ortak tanıtım faaliyetleri, kış turizminin geliştirilmesi, deneyim paylaşımı ve uluslararası kayak organizasyonlarının ortak düzenlenmesine yönelik işbirliği imkanları ele alındı.

3. zirve Kayseri'de yapılacak

Toplantıda, Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliğinin 3. zirvesinin gelecek yıl Kayseri'de düzenlenmesi kararlaştırıldı.

Birlik dönem başkanlığı Azerbaycan'daki Şahdağ Dağ Turizm Merkezi'nden Kazakistan'daki Çımbulak Kayak Merkezi'ne devredildi.

Kazakistan'ın Akbulak Kayak Merkezi'nin de birliğe yeni üye olarak kabul edilmesi karara bağlandı.

Etkinlik kapsamında, birlik üyelerince "4 ülke, tek zirve" sloganıyla Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça hazırlanan birliğin resmi internet sitesinin tanıtımı da yapıldı.

"Geçen sezon 3,5 milyon ziyaretçi ağırladık"

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Reklam ve Pazarlama Müdürü Budak, etkinliğin ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından işletilen Erciyes Kayak Merkezi'nin toplam 112 kilometre uzunluğunda 41 farklı piste sahip olduğunu söyledi.

Budak, geçen sezon 3,5 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını aktararak, Türk Devletleri Kayak Merkezleri Birliğinin 2. zirvesinde üye ülkelerdeki kayak merkezleriyle işbirliği imkanları ve deneyim paylaşımı konularını değerlendirdiklerini ifade etti.

Birliğin 3. zirvesinin gelecek yıl Kayseri'de yapılmasının kararlaştırıldığını dile getiren Budak, 2027'de Kayseri'nin Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY) tarafından "Türk Dünyası Kültür Başkenti" ilan edilmesi kapsamında çeşitli etkinliklere de ev sahipliği yapacağını hatırlattı.

Birliğin bir sonraki zirvesinin Kayseri'de düzenlenecek olmasından memnuniyet duyduklarını belirten Budak, bunun hem Erciyes Kayak Merkezi'nin hem de Kayseri'nin uluslararası tanıtımına önemli katkı sağlayacağını kaydetti.

Birliğin ilk zirvesi, Temmuz 2025'te Azerbaycan'ın Şahdağ Dağ Turizm Merkezi'nde düzenlenmişti.

Kaynak: AA