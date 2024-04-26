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Türk Amerikan Ticaret Odası Florida'da düzenlenen törende girişimcileri bir araya getirdi

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Türk Amerikan Ticaret Odası (TACCS) tarafından Florida'da düzenlenen törende Türk kökenli girişimciler ve ABD'li iş insanları bir araya geldi. Törene Türkiye'nin Miami Başkonsolosu, ABD Dışişleri Bakanlığı yetkilileri ve bölge belediye başkanları da katıldı. TACCS'ın kuruluşuyla birlikte ticari diplomaside yeni bir dönem başladığı vurgulandı.

NEW Türk Amerikan Ticaret Odasının (TACCS) Florida eyaletinde düzenlediği törende, Türk kökenli girişimciler ve ABD'li iş insanları bir araya getirildi.

TACCS'ın Miami'deki törenine Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Resul Şahinol, ABD Dışişleri Bakanlığı Yabancı Misyonlar Dairesi Başkan Yardımcısı Maria Suhr başta olmak üzere Florida eyalet senatörleri, North Miami Beach, North Bay Village ve Virginia Key bölgelerinin belediye başkanları, Miami Polis Departmanından, Güney Florida Hispanik Ticaret Odası ile Azerbaycan Amerikan Derneğinden davetliler katıldı.

ABD'nin güney bölgesindeki 16 eyalette farklı faaliyetlere imza atan TACCS'ın, "Birlikte Güçlenelim" temalı organizasyonunda konuşan Miami Beach Belediye Başkanı ve Ticaret Odası Başkanı Evan S. Piper "Türk Amerikan toplumunun kendisi için çok özel bir anlam taşıdığını" vurgulayarak TACCS'ın kuruluşu ile "bölgelerindeki ticari diplomaside yeni bir dönemin başladığını" belirtti.

Türkiye'nin Miami Başkonsolosu Şahinol ise TACCS'ı, "temsil ettiği ticari vizyon ve pekiştirdiği kültürel diyaloglar için" tebrik etti.

TACCS Başkanı Erhan Çevikel, Amerikan iş insanlarının ve şirketlerinin "Türkiye'yi radarlarına koyduklarını", TACCS'ın da onların "doğru iletişim noktalarına ulaşmalarına yardımcı olduğunu" ve Türkiye'ye yönelik yatırımlarını arttırmalarında etkili olarak "Türk işletmelerine küresel pazarda rekabet avantajı sağladığının" altını çizdi.

"Young TACCS" programı ile geleceğin Türk Amerikan iş insanlarını yetiştirdikleri bilgisini paylaşan Çevikel, Miami Ticaret Ataşesi Ömer İnce'ye de TACCS'ın kuruluşu ve gelişimine yaptığı katkılarından dolayı teşekkür etti.

Programda, Türk mutfağının vazgeçilmez ürünlerinden baklava ve Türk kahvesi misafirlere ikram edilirken canlı müzik için Azerbaycanlı sanatçı Han Beyli ve Z Band sahne aldı.

Kaynak: AA / Güncel

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