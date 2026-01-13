Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi Açıklaması

Haberler

Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans sergilediğini belirterek, sektörün dayanıklılığını vurguladı. Bakan Ersoy, yeni sezon beklentilerini değerlendirmek üzere Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldi.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir." ifadesini kullandı.

Bakan Ersoy, NSosyal hesabındaki paylaşımında, İstanbul'da Bankalar Birliği yöneticileriyle bir araya geldiğini belirtti.

Ersoy, "Bankalar Birliği ile İstanbul'da bir araya gelerek turizm sektörümüzün güncel durumunu ve yeni sezona ilişkin beklentileri değerlendirdik. Sektörümüzün sağlıklı ve sürdürülebilir büyümesi için işbirliği içinde çalışmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre de Ersoy, toplantıda, yaşanan bölgesel krizlere rağmen turizm sektörünün güçlü bir performans ortaya koyduğuna dikkati çekerek, "Çevremizdeki krizlere rağmen iyi bir yılı geride bıraktık. Bu tablo, sektörümüzün dayanıklılığını ve turizm sektöründe uyguladığımız stratejinin başarısını bir kez daha göstermiştir." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni sezona yönelik hazırlıkların da ele alındığı görüşmede, kamu ve özel sektör işbirliği çerçevesinde sektörün sürdürülebilir büyümesini destekleyecek başlıklar ele alındı.

Kaynak: AA
