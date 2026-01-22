Haberler

Manisa'da marangoz atölyesinde çıkan yangın söndürüldü


Manisa'nın Turgutlu ilçesinde bulunan bir marangoz atölyesinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Manisa'nın Turgutlu ilçesinde, marangoz atölyesinde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Fatih Sanayi Sitesi'nde mutfak mobilyaları üretimi yapılan bir marangoz atölyesinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin 4 araç ve 11 personelle müdahale ettiği yangın, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından söndürüldü.

Kaynak: AA / Kamil Tekmen - Güncel
