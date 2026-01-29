Tüpraş İzmit Rafinerisi'nde Tank Sahasında Alevlenme

(KOCAELİ) - TÜPRAŞ, İzmit Rafinerisi'nde akşam saatlerinde tank sahasında meydana gelen alevlenmenin teknik ekiplerce kısa sürede kontrol altına alındığını, olayda yaralanan olmadığını açıkladı.

TÜPRAŞ'tan yapılan açıklamada, "İzmit Rafinerimizde bu akşam saat 21.30 civarında tank sahasında bir alevlenme meydana gelmiş olup teknik emniyet ekiplerimiz tarafından hızlıca kontrol altına alınmıştır. Etkilenen hiçbir çalışma arkadaşımız bulunmamaktadır. Operasyonlarımız normal olarak devam etmektedir. Kamuoyunun bilgisine sunarız." denildi.