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Tunus ile Avusturya dışişleri bakanları BM ve AB eksenli işbirliğini görüştü

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Tunus Dışişleri Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Avusturyalı mevkidaşı ile telefon görüşmesinde BM ve AB çerçevesinde işbirliği, ekonomik ilişkiler ve turizm konularını ele aldı.

Tunus Dışişleri, Göç ve Yurtdışındaki Tunuslular Bakanı Muhammed Ali en-Nefti, Avusturya Dışişleri Bakanı Beate Meinl-Reisinger ile yaptığı telefon görüşmesinde, Birleşmiş Milletler (BM) ve Avrupa Birliği (AB) çerçevesindeki işbirliği konularını ele aldı.

Tunus Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Nefti, görüşmede Avusturya'nın 2027-2028 dönemi için BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliğine seçilmesi dolayısıyla mevkidaşını tebrik etti.

Avusturya'ya uluslararası barış ve güvenliğin korunmasına katkı sunacağı görev sürecinde başarı dileyen Nefti, iki ülkenin BM bünyesinde ve uluslararası platformlarda ortak ilgi alanına giren bölgesel ve küresel meselelerde istişare ve koordinasyonu sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Tunus'un 2020-2021 döneminde BM Güvenlik Konseyi geçici üyeliği yaptığını hatırlatan Nefti, uluslararası kuruluşlardaki adaylıklara karşılıklı desteğin sürdürülmesinin yanı sıra ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve yeni yatırım ile işbirliği fırsatlarının değerlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Nefti, son yıllarda iki ülke arasındaki ticaret hacminde yaşanan artış ve Avusturyalı turistlerin Tunus'a ilgisindeki yükselişten memnuniyet duyduklarını belirterek, Tunus'un Avrupa Birliği ile stratejik ortaklığını karşılıklı saygı ve ortak çıkar temelinde güçlendirmeye kararlı olduğunu ifade etti.

Avusturya Dışişleri Bakanı Meinl-Reisinger de ülkesinin Tunus ile çeşitli alanlardaki işbirliğini daha da ileri taşımak istediğini ve üst düzey karşılıklı ziyaretlerin hayata geçirilmesine önem verdiğini kaydetti.

Tunus ile Avusturya'nın kısa süre önce diplomatik ilişkilerinin 300. yılını kutladığını hatırlatan Meinl-Reisinger, ülkesinin Tunus ile Avrupa Birliği arasındaki diyalog ve ortaklık sürecine desteğini yineledi.

Avusturyalı Bakan, bu işbirliğinin Avrupa-Akdeniz bölgesinde istikrar ve refahın güçlendirilmesine katkı sağlayacağını belirtti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
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