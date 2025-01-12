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Tunus'tan İade Edilen 400 Ton Patates Mersin'de İmha Edildi

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Tunus'a ihraç edilen ve tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin 400 tonu Mersin'in Tarsus ilçesinde imha edildi. Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla işlemleri yakından takip etti.

Tunus'tan iade edilen patatesler Mersin'de imha edildi

MERSİN - Tunus'a ihraç edilen ve tespit edilen bir bakteri nedeniyle iade edilen 2 bin 500 ton patatesin bugün 400 tonu Mersin'in Tarsus ilçesinde Katı Atık Tesisi'nde imha edildi.

Tarım Ve Orman Bakanlığı yetkilileri, halk sağlığını korumak amacıyla tespit edilen patateslerin imha sırasında işlemleri yakında takip etti.

Mersin'in Tarsus ilçesine getirilen 400 ton yemeklik patates ürünü Mersin Zirai Karantina Müdürlüğü ekipleri kontrolünde imha yapıldı.

Tarsus Katı Atık Tesisinde açıklama yapan Mersin Zirai Karantina Müdürü Şeref Kabaoğlu, iade edilen ürünlerin bitki hastalığından dolayı iade edildiğini, yapılan kontrollerin sonunda imha edildiğini söyledi.

Kabaoğlu, "Ülkemizde Tunus'a ihraç edilen ve Tunus'tan iade edilen 2 bin 500 patates müdürlüğümüze yapılan müracaat üzerine Taşucu limanı açığında bulunan gemiden numune alınıp

Müdürlüğümüz laboratuvarına getirilmiştir. Yapılan kontrol ve analiz sonucunda ürünün uygun olmadığı değerlendirilerek imhasına karar verilmiştir. İmha işlemlerine başladık. Şuana kadar 400 ton imhası yapıldı.

Tunus'tan İade Edilen 400 Ton Patates Mersin'de İmha Edildi
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERSOY YALÇIN - Güncel
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