Tunus'ta ortaöğretim öğretmenlerinden bir günlük grev

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışına ilişkin daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanması talebiyle bir günlük greve gitti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreteri Muhamed es-Safi AA muhabirine yaptığı açıklamada, greve katılım oranının yüzde 60'ı aştığını belirtti.

Safi, öğretmenlerin grev kararını, Tunus Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine aldığını ifade ederek, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamı konusunda Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de sorunlar yaşandığını söyledi.

Taraflar arasında 23 Mayıs 2023'te imzalanan ve öğretmen maaşlarına 100 Tunus dinarı artış öngören anlaşmanın, Ocak 2024 itibarıyla uygulanması gerektiğini dile getiren Safi, söz konusu artışın hayata geçirilmediğini kaydetti.

Tunus'ta ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 1,1 milyon öğrenci 1568 eğitim kurumunda öğrenim görürken, bu kademede yaklaşık 68 bin 900 öğretmen görev yapıyor.

Öte yandan, Tunus Eğitim Bakanı Nureddin en-Nuri'nin daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada öğretmen maaş artışına ilişkin düzenlemenin incelendiğini ifade etmişti.

Ortaöğretim öğretmenleri şubat ayında da ülkenin farklı bölgelerinde üç gün süren bölgesel grevler düzenlemişti.