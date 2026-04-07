Tunus'ta ortaöğretim öğretmenlerinden bir günlük grev

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışına dair daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanmaması üzerine bir günlük greve gitti. Greve katılım oranının yüzde 60'ı aştığı belirtiliyor.

Tunus'ta ortaokul ve lise öğretmenleri, maaş artışına ilişkin daha önce imzalanan anlaşmaların uygulanması talebiyle bir günlük greve gitti.

Tunus Genel İşçi Sendikası (TGİS) Ortaöğretim Sendikası Genel Sekreteri Muhamed es-Safi AA muhabirine yaptığı açıklamada, greve katılım oranının yüzde 60'ı aştığını belirtti.

Safi, öğretmenlerin grev kararını, Tunus Milli Eğitim Bakanlığı ile yürütülen görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine aldığını ifade ederek, beden eğitimi öğretmenlerinin istihdamı konusunda Tunus Gençlik ve Spor Bakanlığı ile de sorunlar yaşandığını söyledi.

Taraflar arasında 23 Mayıs 2023'te imzalanan ve öğretmen maaşlarına 100 Tunus dinarı artış öngören anlaşmanın, Ocak 2024 itibarıyla uygulanması gerektiğini dile getiren Safi, söz konusu artışın hayata geçirilmediğini kaydetti.

Tunus'ta ortaokul ve lise düzeyinde yaklaşık 1,1 milyon öğrenci 1568 eğitim kurumunda öğrenim görürken, bu kademede yaklaşık 68 bin 900 öğretmen görev yapıyor.

Öte yandan, Tunus Eğitim Bakanı Nureddin en-Nuri'nin daha önce parlamentoda yaptığı açıklamada öğretmen maaş artışına ilişkin düzenlemenin incelendiğini ifade etmişti.

Ortaöğretim öğretmenleri şubat ayında da ülkenin farklı bölgelerinde üç gün süren bölgesel grevler düzenlemişti.

Kaynak: AA / Mehmet Akif Turan
Mircea Lucescu hayatını kaybetti

Ünlü teknik direktör hayatını kaybetti
Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
Serhat Akın Fenerbahçe'yi bir kalemde silip attı: Keşke onlara gitseydim

''Keşke onlara gitseydim, en azından vefasızlık görmezdim!''
Trump'ın 'İran medeniyeti bu gece yok olacak' tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan açıklama

Trump'ın tehdidi sonrası Beyaz Saray'dan jet açıklama
Trump 'İran bu gece yok olacak' dedi, Devrim Muhafızları'ndan aynı sertlikte yanıt geldi

Trump "Yok olacaklar" dedi, İran'dan aynı sertlikte yanıt geldi

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı

Arabayla giderken önü kesildi! Duydukları karşısında korkudan ağzını açamadı
İsrail Konsolosluğu önündeki saldırının şifreleri çözülüyor: Teröristler bu ilden gelmiş, 5 kişi gözaltında

Şifreler çözülüyor: Konsolosluğa saldıran teröristler bu ilden gelmiş
Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim

Öldürülen terörist daha önce gözaltına alınmış! Karıştığı olay vahim