Haberler

Tunceli'de hayvan satıcılarını sahte dekontla 14 milyon lira dolandıran zanlı tutuklandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tunceli'de hayvan satıcılarını sahte banka dekontuyla 14 milyon lira dolandıran Ö.B. isimli şüpheli yakalanarak tutuklandı. Yapılan incelemelerde toplam 930 küçükbaş hayvan alarak dolandırıcılık yaptığı belirlendi.

Tunceli'de sahte banka dekontuyla hayvan satıcılarını 14 milyon lira dolandırdığı gerekçesiyle yakalanan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentte hayvancılıkla uğraşan bir vatandaşın, sahip olduğu 48 keçiyi satmak üzere anlaştığı kişiler tarafından kendisine sahte banka dekontu gönderilmek suretiyle 625 bin lira dolandırıldığı belirtildi.

Mağdur vatandaşın müracaatı üzerine İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldığı bildirilen açıklamada, "Yapılan detaylı incelemelerde şüpheli Ö.B'nin, mağdurlara sahte banka dekontu göndererek organize şekilde ilimizde toplam 7 ayrı olayda 930 küçükbaş hayvan alarak 14 milyon lira dolandırıcılık yaptığı tespit edilmiştir. Yürütülen çalışmalar neticesinde yakalanan Ö.B. isimli şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklanmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, vatandaşların özellikle yüksek meblağlı alışverişlerde, ödeme tutarının banka hesaplarına fiilen yansımadan mal teslimi yapmamaları ve sahte banka dekontlarıyla ilgili dikkatli olmaları istendi.

Kaynak: AA / Sidar Can Eren - Güncel
Organize suç örgütü yöneticisi Serdar Sertçelik tutuklandı

Çetenin iki numarasıydı! Macaristan'dan getirildi, anında tutuklandı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Akaryakıta anahtar bıraktıracak üçlü zam

Gerginlik bizi de vurdu! Anahtar bıraktıracak üçlü zam
Gözaltına alınan Hasan Can Kaya ve Reynmen'den ilk görüntü

Gözaltından ilk görüntü
İran'da ABD askerlerinin defnedilmesi için beş bin mezar hazırlandı

İran "Hazırlıklar tamam" diyor! ABD'ye bundan iyi mesaj verilemezdi
Bu işte bir terslik var: Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı

Heyecanla bekledikleri bebek siyahi olunca işler karıştı
Fenerbahçe, Sidiki Cherif'i İstanbul'a getiriyor

Uçak apronda! Fenerbahçe yeni yıldızını İstanbul'a getiriyor
Beşiktaş taraftarından Konyaspor maçında yönetime protesto

Konyaspor maçında tribünler bu seslerle inledi