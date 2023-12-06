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Tunceli'de Sağanak Kar Yağışı

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Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak yağış, yüksek kesimlerde kar yağışına dönüştü. Pülümür ilçesi beyaza büründü ve ekipler yolları açmak için çalışmalara başladı.

TUNCELİ'de 2 gündür etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Pülümür ilçesi beyaza bürünürken, ekipler kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'sağanak' uyarısının ardından Tunceli'de 2 gündür etkili olan sağanak, merkeze bağlı yüksek kesimlerde ve Pülümür ilçesinde yerini kara bıraktı. Kar yağışı ile Pülümür ilçe merkezi ve Pülümür-Erzincan yolu, beyaza büründü. Belediye ekipleri ilçe merkezindeki karı temizlerken, Karayolları 86'ncı Şube Şefliği'ne bağlı ekipler ise Tunceli- Erzincan kara yolu üzerinde keskin virajlara sahip 2 bin rakımlı Cankurtaran bölgesi ile merkez ve ilçe arasındaki yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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