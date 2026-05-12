Tüik: İnşaat Maliyet Endeksi Yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu, Mart 2026 itibarıyla inşaat maliyet endeksinin yıllık %27,24, aylık ise %2,76 arttığını bildirdi. Malzeme ve işçilik endekslerinde de önemli artışlar gözlemlendi.

TÜİK, Mart 2026'ya ilişkin ait inşaat maliyet endeksi verilerini yayımladı. Buna göre, Mart 2026 itibarıyla inşaat maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 2,76, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27,24 arttı.

Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 3,50, işçilik endeksi yüzde 1,54 artarken, malzeme endeksindeki artış bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 25,61, işçilik endeksindeki artış ise yüzde 30,07 oldu.

Bina inşaatı maliyet endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,89, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 26,26 artarken, bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,23, işçilik endeksi yüzde 1,33 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 24,17, işçilik endeksi yüzde 29,76  yükseldi.

Bina dışı yapılara ilişkin veriler

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 5,63 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 30,46 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 7,48, işçilik endeksi 2,28 yüzde arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksinde yüzde 30,09, işçilik endeksinde ise yüzde 31,16 artış kaydedildi.

Kaynak: ANKA
