Türkiye'ye göç yüzde 25 arttı, İstanbul zirvede

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, 2025 yılında yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 oldu. Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına göç edenlerin sayısı ise yüzde 5 azalışla 403 bin 216 olarak kaydedildi.

TÜİK, Uluslararası Göç İstatistikleri 2025 verilerini açıkladı. Buna göre, yurt dışından Türkiye'ye göç eden kişi sayısı 2025 yılında bir önceki yıla göre yüzde 25,2 artarak 393 bin 829 oldu. Göç edenlerin yüzde 56,6'sını erkekler, yüzde 43,4'ünü kadınlar oluşturdu. Türkiye'ye gelen nüfusun 91 bin 952'si Türk vatandaşı, 301 bin 877'si ise yabancı uyruklulardan oluştu.

TÜRKİYE'DEN GÖÇ EDENLERİN SAYISI YÜZDE 5 AZALDI

Aynı dönemde Türkiye'den yurt dışına göç eden kişi sayısı ise yüzde 5 azalarak 403 bin 216 olarak kaydedildi. Göç edenlerin yüzde 55,3'ünü erkekler, yüzde 44,7'sini kadınlar oluşturdu. Yurt dışına gidenlerin 155 bin 119'u Türk vatandaşları, 248 bin 97'si yabancı uyruklular oldu.

Verilere göre Türkiye'ye göçte en yüksek oran yüzde 16,3 ile 20-24 yaş grubunda gerçekleşti. Bu grubu yüzde 13,7 ile 25-29 ve yüzde 11,5 ile 30-34 yaş grupları izledi. Türkiye'den göç edenlerde ise ilk sırayı yüzde 14,3 ile 25-29 yaş grubu aldı.

İSTANBUL EN ÇOK GÖÇ ALAN VE GÖÇ VEREN İL OLDU

İl bazında göç hareketinde ise İstanbul öne çıktı. Türkiye'ye gelenlerin yüzde 42,2'si İstanbul'a yerleşirken, şehirden göç edenlerin oranı yüzde 35,4 olarak kaydedildi. İstanbul'u Antalya, Ankara, İzmir ve Bursa takip etti.

Yurt dışından gelen yabancı uyruklular içinde ilk sırayı yüzde 23,4 ile Türkmenistan vatandaşları aldı. Türkiye'den göç eden yabancılar arasında ise ilk sırada yüzde 15,7 ile Irak vatandaşları yer aldı.

Kaynak: ANKA