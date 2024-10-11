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Yaz aylarında artış görülen otomotiv satışlarında ağustosta düşüş yaşandı

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Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, ağustos ayında ticaret satış hacmi yıllık %5,3 artış gösterirken, perakende satış hacmi %13,3 arttı. Türkiye'de en çok araç satışının yaz aylarında yaşanmasına rağmen, ağustos ayında araç satışlarının toptan perakende fiyatlarında düşmesi dikkati çekti.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verilerine göre; ticaret satış hacmi ağustos ayında yıllık yüzde 5,3 artarken, perakende satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

ARAÇ SATIŞLARI DÜŞTÜ

TÜİK, ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacim endeksi verilerini açıkladı. Buna göre ticaret satış hacmi ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına yüzde 5,3 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1 arttı. Türkiye'de en çok araç satışının yaz aylarında yaşanmasına rağmen, ağustos ayında araç satışlarının toptan perakende fiyatlarında düşmesi dikkati çekti. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 artış gösterdi. Ticaret satış hacmi bu yıl ağustosta bir önceki aya göre yüzde 2,9 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8 arttı, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5 artış gösterdi. Perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 arttı.

Yaz aylarında artış görülen otomotiv satışlarında ağustosta düşüş yaşandı
Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye İstatistik Kurumu Türkiye Ekonomi Finans Güncel

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