TÜİK 2024 Hizmet-Ticaret Sektörü Enerji Tüketimini Açıkladı

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) 2024'e ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerine göre, hizmet ve ticaret sektörlerinin geçen yılki toplam enerji tüketimi 503 bin 682 terajul oldu.

TÜİK, 2024'e ilişkin hizmet-ticaret sektörü nihai enerji tüketim istatistiklerini açıkladı. Hizmet-Ticaret Sektörü Nihai Enerji Tüketim Araştırması sonuçlarına göre, hizmet ve ticaret sektöründe 2024 yılında toplam nihai enerji tüketimi 501 bin 104 terajul olarak kaydedildi. Alt sektörler itibarıyla nihai enerji tüketiminde en büyük payı, yüzde 28,9 ile "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektörü aldı. Bu sektörü sırasıyla, yüzde 22,0 ile "kamu yönetimi ve savunma; zorunlu sosyal güvenlik" ve yüzde 15,0 ile "konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri" sektörleri takip etti.

Hizmet ve ticaret sektöründe enerji kaynaklarının payları yüzde 57,2 ile elektrik, yüzde 33,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,7 ile petrol ürünleri nihai enerji tüketiminde en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Alt sektörler itibarıyla enerji tüketiminin en yoğun olduğu "toptan ve perakende ticaret; motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin onarımı" sektöründe ise en çok tüketilen enerji kaynağı yüzde 75,7 ile yine elektrik oldu. Bu sektörde, elektrikten sonra yüzde 14,8 ile doğal gaz ve yüzde 4,8 ile petrol ürünleri en çok tüketilen enerji kaynakları oldu.

Araştırma sonuçlarına göre, veri merkezlerinde 2024 yılında tüketilen elektrik miktarı 645 gigavatsaat oldu.