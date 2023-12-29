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Tufanbeyli'de Doğal Gaz Hattı Çalışmaları Tamamlandı

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Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yapımı süren doğal gaz hattının ilk etap çalışmaları tamamlandı. İlk etapta ilçedeki 290 binaya kademeli olarak doğal gaz hizmeti sağlanacağı bildirildi.

Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde, yapımı süren doğal gaz hattının ilk etap çalışmaları tamamlandı.

Cumhuriyet Mahallesi'nde test için doğal gaz verilen bir evde ocak yakıldı.

Burada konuşan Belediye Başkanı Remzi Ergü, ilçe adına güzel bir gün olduğunu ve bu hizmetin başka yatırımlara da vesile olacağını söyledi.

Ev sahibi Mürsel Erçil de hizmetin ilçeye gelmesinde emek harcayan herkese teşekkür etti.

İlk etapta ilçedeki 290 binaya kademeli olarak doğal gaz hizmeti sağlanacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Mahallesi Tufanbeyli Adana Belediye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

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