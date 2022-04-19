TÜBİTAK Başkanı Mandal, Çankırı'da üniversite öğrencileriyle bir araya geldi

ÇANKIRI (AA) - Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Çankırı Karatekin Üniversitesi Hukuk Fakültesi Konferans Salonu'nda öğrencilerle bir araya geldi.

Burada konuşan Mandal, gelecek için gençlere güvendiğini anlattı.

Mandal, "Benim daha fazla sizlerle birlikte olma gerekçem, lisans, ön lisans düzeyindeki arkadaşlarımızla buluşmak. Çünkü geleceğimiz için baktığımızda gençlerimize gerçekten güveniyorum. Geleceği biz inşa edeceksek sizlerle birlikte, sizlerden kastım da hangi eğitim noktasında, hangi bölüm, hangi fakültede olursanız olun." dedi.

Dünya genelinde yaşanan sorunlar olduğunu ve bu sorunların geçmişteki gibi çözümlerinin olmadığını belirten Mandal, "Geçmişte çözümler çok daha geleneksel ve kolaydı. Bunların her biri karmaşık, değişken ve dinamik yapılar içeriyor. Dolayısıyla tek kişinin tek bir disiplinin üstesinden gelebileceği başlıklar değil." ifadelerini kullandı.

Mandal, şöyle konuştu:

"Tek bir disiplinden daha çok fen, mühendislik, sağlık, sosyal ve beşeri bilimlerin ancak birlikte bunu başarabilmesi mümkün. Örneğin pandemi dönemi, başlangıç noktasına bakıldığında tedavi odaklı sistemlere, cihazlara, maskeye dahi olan ihtiyaç sonrasında ilaç, sonrasında aşı. Şu an pandemi bitiyor gibi gözüküyor ama bakıldığında insanların yüzde 85'i aşılı Türkiye için, yüzde 15'i aşılanmak istemiyor. Teknoloji kendi başına bir çözüm değil. Tüm disiplinlerin birlikte olması ve mutlaka toplumla etkileşimi de ön planda."

TÜBİTAK'ın Türkiye'nin stratejik ihtiyaçları için teknoloji geliştirme noktasında katkı veren bir kurum olduğuna dikkati çeken Mandal, "Görmüş olduğumuz her türlü teknolojide TÜBİTAK'ın direkt veya dolaylı etkisi var. TÜBİTAK ürün sunmaz, teknoloji geliştiren bir kurum. Üniversiteler bilgi üretir, firmalar ürün geliştirir, üretim yapar. TÜBİTAK da bunların arasında teknoloji geliştirme sürecinde katkıda bulunur." diye konuştu.

Sunumun ardından öğrenciler Mandal'a sorular sordu.