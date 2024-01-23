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TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal, 2023'e damga vuran fotoğraflara oy verdi

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TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansı'nın (AA) 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı. Mandal, farklı kategorilerdeki fotoğrafları inceleyerek tercihte bulundu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2023'e damga vuran olaylara ilişkin fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Mandal, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında 2023 boyunca çektiği fotoğrafları inceleyerek "haber", "çevre-yaşam", "spor", " Gazze : Kanıt" ve " Deprem : Umut" kategorilerinde tercihte bulundu.

"Deprem: Umut" kategorisinde Mustafa Seven'in "Şükür" adlı fotoğrafını seçen Mandal, depremin olduğu birçok şehre gittiğini belirterek, kareye yansıyan olayda çocuğun anneyle birlikte kurtuluyor olması, umutla bakması, aynı zamanda kurtulanın da onu kurtaran ekibin de olay karşısında aynı duygu içinde olması dolayısıyla bu kareyi oyladığını söyledi.

Mandal, "Gazze: Kanıt" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Hastane saldırısı" adlı fotoğrafına oy vererek, "Zulmün, şiddetin daha ötesinin olmadığı bir yer. Özellikle bir hastanede yaşanan kıyım, vahşet, bunun daha ötesi yok." diye konuştu.

Mandal, "çevre-yaşam" kategorisinde İsa Terli'nin "Boğazın şahitliği" karesini tercih ederek, şunları kaydetti:

"Kendi geliştirdiğimiz teknolojiyle TCG Anadolu'ya, bir taraftan geleceğe, Ay'a ve uzaya bakıyoruz. Bunun tümünün birleştiği noktada da inancımızla birlikte Fatih Camiine bakıyoruz."

"Haber" kategorisindeki fotoğraflar arasından Erçin Ertürk'ün "Yıkım" adlı karesine oy veren Mandal, burada seçim yaparken biraz zorlandığını söyledi. Mandal, "Cumhuriyet'in kuruluşunun 100. yıl dönümü olduğunu ama aynı zamanda geleceğe daha fazla Türkiye Yüzyılı'na bakmak için Türkiye'nin de bir deprem ülkesi olduğunu dikkate aldığımda, hala alacağımız dersler var. Umut, heyecan ve aynı zamanda sorumluluk var. Ben bu fotoğrafa bakınca daha fazla sorumluluk ihtiyacı gereksinimimizden dolayı bunu seçmek istedim." ifadelerini kullandı.

Mandal, "Spor" kategorisinde Dursun Aydemir'in "Dünyanın sultanları" fotoğrafını oylayarak, "Ülke olarak zor bir yıl yaşadık. Bu yıl içindeki en umutlu ve başarılar arasında. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan herkesi heyecanlandıran başarı olarak görüyorum. Tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA / Güncel

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