Rusya'nın Tuapse Limanı'ndaki petrol, İHA saldırıları sonucu denize sızdı

Rusya'da Karadeniz kıyısındaki Tuapse Limanı'na düzenlenen İHA saldırıları sonucunda limandaki petrolün denize sızdığı bildirildi. Saldırıda 3 kişi yaralanırken, limanda yangın söndürme çalışmaları devam ediyor. Uzmanlar, petrol sızıntısının etkilenen alanının 10 bin metrekare olduğunu belirtti.

Rusya'da Karadeniz kıyısında bulunan Tuapse Limanı'ndaki petrolün insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlenen saldırılar sonucu Karadeniz'e sızdığı bildirildi.

Krasnodar bölgesinin operasyonel merkezinden yapılan açıklamada, Ukrayna ordusunun daha önce düzenlediği İHA saldırıları sonucu Tuapse kentindeki limanın hasar gördüğü belirtildi.

Saldırı sonucu limandaki petrolün denize sızdığı aktarılan açıklamada, "İHA saldırılarının ardından denizde petrol sızıntısı tespit edildi. Uzmanlara göre, petrol sızıntısından etkilenen alan 10 bin metrekare. Bu konuda gerekli çalışmalar yapılıyor. Tuapse Nehri'nde de petrolün temizlenmesi süreci devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, petrol sızıntısının sonuçlarının ortadan kaldırılması sürecinde 6 geminin yer aldığı bilgisi paylaşıldı.

İHA saldırısı sonucu limanda çıkan yangını söndürme çalışmalarının devam ettiği belirtilen açıklamada, bu çalışmalarda 250'ye yakın kişinin, 2 itfaiye treni ile 70'ten fazla çeşitli aracın yer aldığı kaydedildi.

Açıklamada, olayda 3 kişinin yaralandığı ifade edildi.

Tuapse'deki okullarda derslerin de iptal edildiği bildirildi.

16 Nisan'da Ukrayna'nın İHA saldırılarında, Tuapse Limanı'nda bulunan Rosneft'e ait petrol rafinerisinde yangın çıkmış, saldırılar sonucunda 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rusya'nın Krasnodar Bölge Valisi Veniamin Kondratyev, bugün, Ukrayna'nın insansız hava araçlarıyla (İHA) Tuapse'ye yönelik yoğun saldırılar düzenlediğini, bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtmişti.

Sosyal medya hesaplarında, Tuapse Limanı'nda olduğu belirtilen petrol rafinerilerinde yangın çıktığına yönelik video görüntüleri yer almıştı.

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft'in Karadeniz kıyısındaki tek petrol rafinerisi Tuapse'de bulunuyor. Rusya'nın en eski petrol rafinerisi olarak bilinen bu stratejik tesislerde yılda yaklaşık 8,6 milyon ton ham petrol işleniyor ve üretilen petrolün yüzde 90'ı buradaki limandan ihraç ediliyor.

2024'ten bu yana rafineri zaman zaman Ukrayna'nın İHA saldırılarının hedefi oluyor.

Kaynak: AA / Dmitri Chirciu
