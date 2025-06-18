TTSO'da yeni yatırım teşvik sistemi toplantısı yapıldı

Trabzon Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erkut Çelebi, 30 Mayıs'ta yürürlüğe giren yeni yatırım teşvik sistemiyle ilgili toplantı düzenledi.

Çelebi, Trabzon Ticaret Borsası, Trabzon Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Of Ticaret ve Sanayi Odası ile Doğu Karadeniz İhracatçılar Birliği ve Trabzon Reel Sektör Platformu temsilcilerinin katılımıyla TTSO toplantı salonunda yaptığı basın açıklamasında, yatırım teşvik sistemiyle yeni bir döneme başlandığını aktardı.

"Türkiye Yüzyılı Kalkınma Hamlesi" ile "Sektörel ve Bölgesel Teşvik Sistemi" olmak üzere iki ana temanın yeni teşvik sisteminde yer aldığına değinen Çelebi, Trabzon'da, "Entegre Su Ürünleri Üretimi ve İşleme Tesisi", "Elektrikli Tekne ve Yat Üretimi, Endüstriyel Ağ ve Benzeri Ürünler Üretimi", "Tıbbi Aromatik Bitkilerden Biyoaktif Potansiyelli Ürünler" ve "Katma Değerli Ürünler İmalatı" yapan sektörlerin destekleneceğini ifade etti.

Trabzon'un da içerisinde bulunduğu TR-90 Bölgesinde ise 24 ürün ve sektör için üst düzey teşviklerin uygulanacağını aktaran Çelebi, teknolojik ve stratejik yatırım yapan firmaların ise bölgesine bakılmaksızın üst düzey desteklerden faydalanacağını kaydetti.

Yeni Teşvik Sistemi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve emeği geçen bakanlara teşekkür eden Çelebi, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2012 yılında yapılan teşvik gruplamasında kişi başına düşen gayri safi milli hasıla iller sıralamasında 35'inci sırada bulunan Trabzon, 2025 yılında ise aynı sıralamada 18 basamak gerileyerek 53'üncü sırada yer almıştır. Bu gerilemeye rağmen yeni teşvik sisteminde yine 3'üncü grupta kalmıştır. Trabzon, Rize, Ordu, Giresun, Artvin ve Gümüşhane'nin bulunduğu TR-90 Bölgesi, 26 bölgeden oluşan kalkınma ajansları arasında kişi başına düşen milli gelir sıralamasında 2013 yılında 17'nci sıradayken, 2023 yılında 22'nci sıraya gerilemiştir. 10 yıllık dönem içinde 5 basamak gerileyerek en yüksek kaybı yaşayan bölge TR-90 Bölgesi olmuştur."

Trabzon'un TR-90 Bölgesi'ne dahil olan illerin daha önce uygulamaya koyulan yatırım teşviklerinde ekonomisini istenilen seviyeye taşıyamadığını ve yatırımlardan beklenen payı alamadığını dile getiren Çelebi, "Yeni teşvik sisteminde Trabzon'un yine 3. grupta bırakılması yeni yatırımları olumsuz etkileyecektir. TR-90 Bölgesinin kıyı illerinin sosyo-ekonomik gelişmişlik seviyeleri arasında çok fark bulunmamasına rağmen farklı teşvik sistemlerinde yer almaları bölgesel kalkınmanın önündeki engeldir. Bu nedenle TR-90 Bölgesinin kıyı illerinin 5'inci, iç kesimdeki illerinin 6'ncı bölge teşviklerinden yararlandırılması bölgemizin ve illerimizin gelişmesine daha fazla katkı sağlayacaktır." değerlendirmesinde bulundu.