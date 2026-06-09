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TTK'de çalışacak 262 kişi için kura çekildi

TTK'de çalışacak 262 kişi için kura çekildi
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Zonguldak ve Bartın'da TTK'ya 262 işçi alımı için kura çekimi yapıldı. 20 bin kişinin başvurduğu çekilişte ismi çıkanlar sevinç yaşadı.

ZONGULDAK'ta ve Bartın'ın Amasra ilçesinde Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda (TTK) yer altı ve yer üstünde çalışacak 262 için kura çekimi yapıldı. Salonda bulunanlardan bir kişinin yeğeninin ismi hazırlık işçisi olarak çıkarken, bir kişi de şoförlük kurasında çıktı.

Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda Zonguldak ve Bartın'ın Amasra ilçesinde çalıştırılmak üzere farklı branşlarda işe alınacak 262 kişi için kura çekimi yapıldı. TTK Kozlu Müessese Müdürlüğü'nde yapılan yaklaşık 20 bin kişinin başvurduğu kura çekiminde başvuru sahiplerinden bazıları salonda hazır bulundu. Saat 10.00'da başlayan çekilişte 242 kişi Zonguldak'a ve 20 kişi Bartın'a ayrı ayrı olmak üzere 22 farklı branşta çekiliş yapıldı.

Salonda bulunan bir kişinin yeğenine hazırlık işçiliği çıkması üzerine, güzel haberi yakınlarına arayarak bildirdi. Bir başka katılımcı ise adını şoför kategorisinde görünce yanındaki çocuğu ve eşi ile sevinç yaşadı.

Kesin sonuçların noter onayından sonra TTK'nin internet sitesinde yayınlanacağı belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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