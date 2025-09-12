TTB: 12 Eylül Darbesi'nin Etkileri Yoksulluk ve Sağlık Sorunlarına Yol Açtı

(ANKARA) - Türk Tabipleri Birliği'nden (TTB) yapılan açıklamada, "Bugün yaşadığımız, bir halk sağlığı sorunu haline gelen yaygın ve derin yoksulluk, en temel haklardan yoksunluk, antidemokratik uygulamalar 12 Eylül'ün ürünüdür" denildi.

TTB Merkez Konseyi, sosyal medya hesabından 12 Eyül 1980 askeri darbesinin 45'inci yılı dolayısıyla açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"45 yıl önce gerçekleştirilen 12 Eylül Askeri darbesi eşitlik, özgürlük ve demokrasi isteyen geniş toplum kesimlerinde derin yaralar açtı. Darbenin sağladığı baskıcı politik ortamda emekçilerin yıllar içerisinde kazanılmış hakları, birer birer yok edilen sosyal devlet uygulamaları ve özelleştirmelerle geri alındı. Darbenin ardılı olan iktidarların uyguladığı neoliberal politikalarla sağlık, eğitim, ulaşım, barınma gibi en temel ihtiyaçlar piyasa koşullarına terk edildi.

Bugün yaşadığımız, bir halk sağlığı sorunu haline gelen yaygın ve derin yoksulluk, en temel haklardan yoksunluk, antidemokratik uygulamalar 12 Eylül'ün ürünüdür. TTB olarak bu yaşadıklarımızın değiştirilemez olmadığını biliyoruz. İnsanlarımızın sağlıklı ve mutlu olduğu başka bir Sağlık Sistemi Mümkün! Tüm emekçilerle birlikte hekimlerin ve sağlık çalışanlarının insan onuruna yakışır bir hayat sürebildiği, eşitlik, özgürlük ve barış içinde laik demokratik bir Türkiye Mümkün! 12 Eylül politikalarını tarihin çöp sepetine atmakla mümkün."