Haberler

Trump Yönetiminden Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisi Muafiyeti

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Trump yönetimi, yükselen fiyatları düşürmek amacıyla bazı tarım ürünlerine uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini kaldırdı. Kahve, çay, tropikal meyveler ve sığır eti gibi ürünler muafiyet kapsamına alındı.

WASHINGTON, 15 Kasım (Xinhua) -- Trump yönetimi cuma günü yükselen fiyatları düşürmek amacıyla bazı tarım ürünlerine uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini kaldıran bir kararname yayımladı.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre kahve ve çay, tropikal meyveler ve meyve suları, kakao ve baharatlar, muz, portakal ve domates, sığır eti ile bazı gübreler karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tutuldu.

Perşembe günü yürürlüğe giren kararname kapsamında halihazırda tahsil edilmiş olan vergiler de iade edilecek.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerleme, belirli ürünlere yönelik iç talebin durumu ve bu ürünlerin yerli üretim kapasitesi gibi faktörleri dikkate alarak, karşılıklı gümrük vergileri kapsamında değişikliğe gitmenin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği ifade edildi.

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, gümrük vergisi muafiyetlerinin fiyatları düşürmesini beklediklerini ve bu muafiyetlerin ağırlıklı olarak muz gibi "ABD'de rekabet gücü bulunmayan" tarım ürünlerine uygulanacağını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı

Şehidin tabutunun başında gülüşen isimlerin kim olduğu ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Fenerbahçe'nin yıldızı milli maçta sakatlandı

Fener taraftarını kahreden görüntü
Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu

Kazada şehit olan polisin kimliği belli oldu
Robbie Williams'tan endişelendiren açıklama: Görüşüm hızla bozuluyor

Zayıflamak uğruna sağlığından oldu! Ünlü isimden korkutan itiraf
İşçi servisi takla attı, ambulansı şemsiyeyle bekledi

Fotoğraf bugün Türkiye'de çekildi
Beşiktaş'tan İrfan Can Kahveci'nin transfer iddialarına cevap

İrfan Beşiktaş'a mı gidiyor? Başkandan açıklama var
İzmir'de alarm sürüyor! Planlı su kesintileri devam edecek

Kentte kırmızı alarm! Süre uzatıldı
Anne ve evlatlarının hayatını kaybettiği Ortaköy faciasında korkunç şüphe

Bir aileyi yok eden Ortaköy faciasında korkunç şüphe
Veda sonrası kriz! Sıla Türkoğlu, Doğukan Güngör ve Feyza Civelek'i takipten çıktı

Veda etti, ortalık karıştı! Ünlü oyuncu iki ismi birden sildi
Serdal Adalı 'Cengiz Ünder'in bonservisi alınacak mı?' sorusunu kem küm etmeden yanıtladı

"Cengiz'in bonservisi alınacak mı?" sorusunu kem küm etmeden yanıtladı
Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katlettikten sonra kafasına sıktı

Eski sevgilisi Yasemin'i börekçide katledip kafasına sıktı
Bugünden itibaren 5 ay zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var

Bugünden itibaren zorunlu! Kurala uymayan sürücülere 6 bin TL ceza var
Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı

Acun Ilıcalı'dan TV8 kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.