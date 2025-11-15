Trump Yönetiminden Tarım Ürünlerine Gümrük Vergisi Muafiyeti

WASHINGTON, 15 Kasım (Xinhua) -- Trump yönetimi cuma günü yükselen fiyatları düşürmek amacıyla bazı tarım ürünlerine uygulanan karşılıklı gümrük vergilerini kaldıran bir kararname yayımladı.

Beyaz Saray'dan cuma günü yapılan açıklamaya göre kahve ve çay, tropikal meyveler ve meyve suları, kakao ve baharatlar, muz, portakal ve domates, sığır eti ile bazı gübreler karşılıklı gümrük vergilerinden muaf tutuldu.

Perşembe günü yürürlüğe giren kararname kapsamında halihazırda tahsil edilmiş olan vergiler de iade edilecek.

Açıklamada ABD Başkanı Donald Trump'ın, ticaret müzakerelerinde kaydedilen ilerleme, belirli ürünlere yönelik iç talebin durumu ve bu ürünlerin yerli üretim kapasitesi gibi faktörleri dikkate alarak, karşılıklı gümrük vergileri kapsamında değişikliğe gitmenin gerekli ve uygun olduğuna karar verdiği ifade edildi.

Trump, cuma günü gazetecilere yaptığı açıklamada, gümrük vergisi muafiyetlerinin fiyatları düşürmesini beklediklerini ve bu muafiyetlerin ağırlıklı olarak muz gibi "ABD'de rekabet gücü bulunmayan" tarım ürünlerine uygulanacağını söyledi.