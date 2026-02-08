Haberler

Trump, Honduras'ın yeni Devlet Başkanı Asfura ile bir araya geldi

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura ile Florida'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini, güvenlik, yatırım ve ticaret konularını görüştü.

ABD Başkanı Donald Trump ve Honduraslı mevkidaşı Nasry Asfura, Florida'da bir araya gelerek iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.

Honduras Devlet Başkanı Nasry Asfura, ABD'yi ziyaret etti.

Asfura, Florida'da bir araya geldiği Trump ile iki ülke arasındaki işbirliğini görüştü.

Trump, ABD merkezli Truth Social platformu üzerinden yaptığı paylaşımda, "Ona seçimlerde güçlü bir destek verdim ve seçimleri kazandı." ifadesini kullandı.

Asfura ile "Önce Amerika" değerlerini paylaştıklarını belirten Trump, "Güvenlik konusunda güçlü bir ortaklığımız var, tehlikeli karteller ve uyuşturucu kaçakçıları ile mücadele, yasadışı göçmenlerin ve çete üyelerinin ABD'den sınır dışı edilmesi konularında birlikte çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Trump, Asfura ile iki ülke arasında yatırım ve ticaret konuları da dahil ikili ilişkileri ele aldıklarını aktardı.

Kaynak: AA / Dildar Baykan Atalay - Güncel
Bu nasıl iş! Savcılık Epstein'ın ölümünü intiharından bir gün önce duyurmuş

ABD fena köşeye sıkıştı! Dosyadan çıkan bu belge ortalığı karıştıracak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
TÜVTÜRK'te polis memurunun öldürülmesine ilişkin olayda 2 tutuklama

Türkiye, TÜVTÜRK'teki bu vahşeti konuşuyor! Çalışanlar tutuklandı
Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan tarihi nükleer anlaşması

Korkulan olmadı! ABD ve Rusya'dan art arda açıklamalar
Son yağışlar içme suyu barajlarındaki doluluk oranlarını artırdı

1 ayda ülkemizin kaderi değişti! Peş peşe güzel haberler geliyor
13 yaşındaki kız çocuğuna diz çöktürüp özür dilettiler

13 yaşındaki kıza yapılana bakın
Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol

Herkes aynı soruyu soruyor! Fener taraftarını kahreden gol
Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı: O para nereden geldi sorgulamalısınız

Genç kızı hapse mahkum eden olayla ilgili Bakan Tunç'tan uyarı