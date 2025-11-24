Haberler

Trump, Tarifelerden Gelir Artışını Savundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, uygulanan tarifelerin ülkeye yüz milyarlarca dolar gelir sağladığını ve stokların tükenmesiyle tarifelerin rekora ulaşacağını iddia etti. Tarife uygulamaları, mahkeme sürecine taşınmış durumda.

ABD Başkanı Donald Trump, ülkenin uyguladığı tarifelerden "yüz milyarlarca dolar" gelir sağladığını belirterek, stok alımlarının azalmasıyla tarife gelirlerinin "rekor seviyelere" ulaşacağını savundu.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ithalatçıların kısa vadede tarife ödememek için normalin üzerinde stok yaptığını ancak bu yöntemin "artık etkisini yitirdiğini" ifade etti.

Stokların tükenmesiyle tarifelerin tüm ilgili ürünlerde tam olarak uygulanacağını kaydeden Trump, buna bağlı olarak ABD'ye yapılacak ödemelerin "tarihi seviyelerin de üzerine çıkacağını, rekor seviyelere ulaşacağını" iddia etti.

Trump, tarifelerin sağlayacağı gelir artışının ülkeye "benzeri görülmemiş ulusal güvenlik ve refah" getireceğini öne sürerek, Yüksek Mahkemenin vereceği kararı dört gözle beklediğini belirtti.

Tarifeler mahkemeye taşınmıştı

Ticaret politikasında tarifeleri önemli bir araç olarak kullanan Trump, ikinci kez başkanlık koltuğuna oturmasının ardından Uluslararası Acil Ekonomik Güçler Yasası (IEEPA) kapsamında çeşitli gümrük vergilerini yürürlüğe koymuştu.

Trump'ın ithal mallara uyguladığı tarifeler, bazı özel şirketler ve eyaletler tarafından ABD Uluslararası Ticaret Mahkemesine taşınmıştı.

Mahkeme, 28 Mayıs'ta açıkladığı kararda, karşılıklılık esasına dayalı tarifelerin IEEPA kapsamındaki başkanlık yetkisini aştığına hükmetmişti.

ABD yönetimi, kararın "hükümetin diplomasisine zarar verdiği ve başkanlık yetkisine müdahale ettiği" gerekçesiyle temyize giderken, Temyiz Mahkemesi, alt mahkeme kararının uygulanmasını geçici olarak durdurmuştu.

Temyiz Mahkemesi, 29 Ağustos'ta alt mahkemenin kararını büyük ölçüde onaylamış, tarifelerin derhal iptalini ise reddederek Trump yönetimine Yüksek Mahkemeye itiraz başvurusunda bulunması için zaman tanımıştı.

Trump yönetimi, tarifelerin çoğunun yasa dışı bulunduğu karara karşı Yüksek Mahkemeye başvurarak hızlı inceleme talep etmişti.

Mahkeme, 5 Kasım'da Trump'ın uyguladığı tarifelerin başkanın acil durum yetkilerini aşıp aşmadığının değerlendirildiği davada tarafların savunmalarını dinlemişti.

Kaynak: AA / Dilara Karataş - Güncel
15 bin sözleşmeli öğretmen ataması bugün yapılacak

Binlerce gencin beklediği gün geldi çattı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar

Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
Hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek

Tüm hazırlıklar tamam! Küçücük ilçeye bu hafta 15 bin kişi akın edecek
Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı

Ters yöne girip iki aracı perte çıkardı, sözleri şaşkına uğrattı
Ticaret Bakanlığı 'Cumhuriyet Muhafızı' isimli ürünü satıştan kaldırdı

"Cumhuriyet Muhafızı" adlı ürün için bakanlık harekete geçti
Marketlerde 30 TL'ye satılıyor! Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar

Fiyatı 2 TL'ye düşünce tonlarcasını ücretsiz dağıttılar
Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası

Rıdvan Dilmen'den çok konuşulacak Talisca iddiası
Çaykur Rizespor'dan maç biter bitmez sert tepki

Maç biter bitmez olay paylaşım
'Yaşlanmayacağım' diyen Muazzez Ersoy'un son halini görenler tanıyamadı

Estetik mi, gençlik iksiri mi, filtre mi? Son paylaşımları olay oldu
Ev sahipleri dikkat! Emlak vergisinin ikinci taksitinde son gün belli oldu

Ev sahipleri dikkat! Bu tarihi kaçıranlar büyük faiz ödeyecek
Yeşil sahada korku dolu anlar! Amatör maçta futbolcu bilincini kaybetti

Yeşil sahada korku dolu anlar
Kilauea Yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı

Dünyanın en aktif yanardağı yeniden lav püskürtmeye başladı
Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular

Zincir marketten alıp yediler, oğluyla beraber hastanelik oldular
Naci Görür'ü küplere bindiren yazı: Bana ait değildir, kınıyorum

Naci Görür'ü küplere bindiren haber: Bana ait değil, kınıyorum
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.