WSJ: Trump, Venezuela'ya askeri müdahale öncesinde petrol şirketlerine "hazır olun" mesajı verdi

Wall Street Journal, ABD Başkanı Trump'ın Venezuela'ya askeri müdahale planlamasından önce petrol şirketlerine mesaj gönderdiğini ileri sürdü. Trump, ülkede büyük değişiklikler olacağını ve petrol şirketlerinin Venezuela'nın enerji altyapısına hızlı bir şekilde gireceğini ima etti.

Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ve eşinin alıkoyulduğu askeri müdahaleden haftalar önce, ABD'li petrol şirketlerine "hazır olun" mesajı verdiğini öne sürdü.

ABD'de yayın yapan WSJ gazetesinin konu hakkında bilgi sahibi kişilere dayandırdığı haberine göre, Trump Venezuela'ya askeri müdahaleden haftalar önce ABD'li petrol şirketi yöneticilerine mesaj verdi.

Mesajında, "Venezuela'da büyük değişiklikler olacağını" ima eden Trump, ABD'li petrol şirketlerine yönelik "hazır olun" ifadesini kullandı.

İsminin açıklanmasını istemeyen kaynaklara göre, Trump, konuya ilişkin daha fazla ayrıntı paylaşmadı ve üst düzey yetkililerin görüşünü almadı.

ABD Başkanı Trump, Venezuela'ya yönelik askeri müdahale sonrasında dünyanın en büyük petrol rezervlerine sahip ülkenin petrol endüstrisine "çok güçlü şekilde" dahil olacaklarını açıklamıştı.

Trump, "ABD'nin dev petrol şirketlerini (Venezuela'da) devreye sokacağız, milyarlarca dolar harcayarak petrol altyapısını onaracaklar ve ülke için para kazanmaya başlayacaklar." ifadelerini kullanmıştı.

Kaynak: AA / Ecem Şahinli Ögüç - Güncel
