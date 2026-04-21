Haberler

Trump'tan İngiltere Başbakanı Starmer'ın Epstein bağlantılı büyükelçi açıklamasına yanıt Açıklaması

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı Washington Büyükelçisi olarak atama kararını yanlış bulduğunu kabul etmesinin ardından, 'Gerçekten kötü bir tercihti' dedi. Mandelson'ın Epstein ile ilişkileri ve aldığı paralar kamuoyuna yansıdığı için eleştirilerin hedefi haline geldi.

ABD Başkanı Donald Trump, İngiltere Başbakanı Keir Starmer'ın geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu kabul etmesine ilişkin, "Katılıyorum, gerçekten kötü bir tercihti." ifadesini kullandı.

Trump, "İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Washington Büyükelçisi'ni atama kararında 'gösterdiği muhakemenin yanlış' olduğunu kabul etti. Katılıyorum, gerçekten kötü bir tercihti." ifadesini kullandı.

Öte yandan Trump, yeniden toparlanmak için çok vakit olduğu değerlendirmesinde bulundu.

İngiltere Başbakanı Keir Starmer dün, geçen yıl Washington'a büyükelçi olarak atadığı, Jeffrey Epstein bağlantılı eski Bakan Peter Mandelson'ı bu göreve atarken verdiği kararın yanlış olduğunu kabul etmişti.

Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmıştı

ABD'de 9 Eylül 2025'te ortaya çıkan yazışmalarda İngiltere'nin Washington Büyükelçiliğine Şubat 2025'te başlayan Mandelson'ın, Epstein'e "En iyi dostum" diye hitap ettiği ortaya çıkmıştı.

Mandelson'ın, Epstein'e gönderdiği doğum günü mesajında, "Gelsin diye saatlerce beklerdiniz. Çoğu zaman etrafınızda olduğuna alıştığınızda birden yine yalnız kalırdınız. Onun yerine eğlendirmeniz gereken bazı ilginç arkadaşlarıyla baş başa kalırdınız." ifadeleri yer almıştı.

Yazışmaların yayımlanmasının ardından Mandelson görevden alınmış, ABD Adalet Bakanlığı, ocak sonunda Epstein'le ilgili yeni belgeler yayımlamıştı. Bu belgelerde Mandelson'ın Epstein'den 75 bin dolar aldığı ortaya çıkmış, ayrıca reşit olmadığı belirtilen kız çocuklarıyla çekilmiş uygunsuz fotoğrafları paylaşılmıştı.

Tony Blair ve Gordon Brown hükümetlerinde (1997-2010) bakanlık yapan Mandelson, bu para transferini hatırlamadığını açıklamıştı.

Mandelson'ın Ticaret Bakanı olduğu ve 2008 krizinin etkilerinin sürdüğü dönemde Epstein'le piyasa için hassas hükümet bilgilerini paylaştığı da ortaya çıkmıştı. Brown, bu hareketi "affedilemez ve vatanseverlikten uzak" olarak nitelemişti.

Starmer, Washington Büyükelçisi olarak atadığı Mandelson'ın 2008 sonrasında da Epstein'le ilişkide olduğunu bilmesine rağmen onu atadığı için özür dilemiş, ilişkinin derinliği konusunda Mandelson'ın yalan söylediğini öne sürmüştü.

Mandelson, tüm bu ifşaatların ardından İşçi Partisi ve Lordlar Kamarası üyeliklerinden ayrılmış, şubatta da gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı.

Kaynak: AA / Ayşe İrem Çakır
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

