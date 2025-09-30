Trump, Pfizer ile Anlaşma Sağladı: İlaç Fiyatları Düşüyor

ABD Başkanı Donald Trump, Pfizer ilaç şirketiyle yaptıkları anlaşma sonucunda ülkedeki ilaç fiyatlarının önemli seviyede düşürüleceğini açıkladı.

ABD Başkanı Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, sağlık sistemi ve ilaç fiyatlarıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.

ABD Sağlık Bakanı Robert F. Kennedy ile Medicare ve Medicaid Hizmetleri Merkezleri (CMS) Direktörü Dr. Mehmet Öz'ün de katıldığı basın toplantısında Trump, ilk döneminden itibaren ilaç fiyatlarının düşürülebilmesi için çok çaba harcadığını anlattı.

Amerikan Pfizer ilaç şirketiyle, ülke genelinde yaygın olarak kullanılan birçok ilacın fiyatının düşürülmesi konusunda anlaşmaya vardıklarını kaydeden Trump, bunun Amerikan vatandaşları için çok ciddi bir ekonomik kazanım anlamına geldiğini vurguladı.

Trump, "Pfizer'in komitesi, tüm reçeteli ilaçlarını (düşük gelirli vatandaşlar sağlanan sağlık sigortası) Medicaid'e sunacak. Pfizer ayrıca, en popüler mevcut ilaçlarından bazılarını tüm tüketicilere yüzde 50 ila yüzde 100 arasında büyük indirimli fiyatlarla sunmayı kabul etti." değerlendirmesini yaptı.

Dünyanın farklı ülkelerinde benzer ilaçların çok daha uygun fiyatlarla satıldığını, buna mukabil ABD'deki ilaç fiyatlarının ise yüksek olduğunu anlatan Trump, büyük üretici firmalarla anlaşarak ilaç fiyatlarını düşürmeye devam edeceklerini söyledi.

ABD Başkanı ayrıca, "TrumpRx" adlı yeni bir ilaç satış sayfası açılacağını ve vatandaşların ilaçlarını indirimli olarak buradan sipariş edebileceklerini sözlerine ekledi.