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Trump, Jensen Huang'ın Nvidia CEO'luğuna dönmesine 'Benim için sorun olmaz' dedi

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Donald Trump, Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla ilişkisi olduğu haberleri sonrası istifa eden Nvidia'nın eski CEO'su Jensen Huang'ın göreve dönmesine karşı olmadığını söyledi. Trump, Huang'ın yeniden CEO olmasının kendisi için sorun olmadığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump, aralarında Çin adına casusluk yaptığı öne sürülen bir kadınla yaşadığı ilişkinin de bulunduğu evlilik dışı ilişkileriyle ilgili haberlerin ardından görevinden istifa eden Nvidia'nın eski Üst Yöneticisi ( Ceo ) Jensen Huang'ın yeniden şirketin başına geçmesine karşı olmadığını belirterek, "Benim için sorun olmaz." dedi.

Trump, Filipinler'e ve 18-19 Kasım'da düzenlenecek Asya-Pasifik Ekonomik İşbirliği (APEC) Zirvesi'ne katılmak üzere Çin'e yapacağı ziyaret için Beyaz Saray'dan ayrılırken basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Huang'ın, Nvidia Ceo'luğuna yeniden getirilmesini isteyip istemediği sorulan Trump, "Benim için sorun olmaz." yanıtını verdi.

Trump, Nvidia Ceo'luğu için daha önce Apple Yönetim Kurulu Başkanı Tim Cook'un adını gündeme getirdiğini hatırlatarak, Huang'ın önemli bir ders aldığını düşündüğünü ve şirkete dönmesini isteyen büyük bir grup insan bulunduğunu ifade etti.

Huang'ın, Çin'e çip satmak istediğini ancak "eski teknoloji" olarak nitelendirdiği çipleri satabildiğini belirten Trump, Blackwell ve diğer gelişmiş çiplerin Çin'e satışına izin verilmediğini vurguladı.

Trump, Huang'ın ilişki yaşadığı kadının Çinli bir casus olduğuna yönelik ABD istihbaratının değerlendirmelerine güvenip güvenmediği sorusu üzerine "Onun Çinli bir casus olduğunu bilmiyorum." dedi.

Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun kendisine bu konuda bilgi verdiği yönündeki hatırlatma üzerine Trump, böyle bir bilgi duymadığını söyledi.

Trump, Alice Huang'ın casus olduğunun kanıtlanmadığını, casus olmayabileceğini dile getirdi.

Jensen Huang ile yakın ilişkisi ve Çinli bir casusla ilişki yaşadığı iddiaları nedeniyle ulusal güvenliğin tehlikeye atıldığı yönündeki eleştirilere ilişkin soruyu da yanıtlayan Trump, "Böyle bir risk oluşmadı ve ülkemiz şimdi her zamankinden daha güçlü." diye konuştu.

Huang'ın görevinden istifa etme süreci

Nvidia Yönetim Kurulu, 8 Kasım'da Jensen Huang'ın yabancı istihbarat faaliyetinin hedefi olduğuna ilişkin haberlerin ardından bağımsız soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

Soruşturma, Huang'ın Pekin yönetimine bilgi aktardığı öne sürülen Çinli iş insanı Alice Huang ile yakın ilişkisi bulunduğuna ilişkin haberlerin ardından başlatılmıştı.

Nvidia 12 Kasım'da ise Huang'ın başkanlık, üst yöneticilik ve yönetim kurulu üyeliği görevlerinden derhal geçerli olmak üzere ayrıldığını, şirketin başkan yardımcısı ve finans direktörü Colette Kress'in geçici CEO olarak atandığını bildirmişti.

Kaynak: AA
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