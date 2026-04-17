Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını ancak İran'la anlaşana kadar ablukanın süreceğini belirtti

Abd Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nın tamamen açıldığını ancak İran'la anlaşma süreci tamamlanana kadar ablukanın süreceğini belirtti.

Abd Başkanı Trump, Truth Social hesabından yaptığı paylaşımda, Hürmüz Boğazı'na ilişkin önemli bir açıklama yaptı.

Trump, açıklamasında, "Hürmüz Boğazı tamamen açılmıştır ve ticaret ile serbest geçişe hazırdır ancak İran'la yürüttüğümüz süreç, yüzde 100 tamamlanana kadar İran'a yönelik deniz ablukası olduğu gibi devam edecektir." ifadelerini kullandı.

İran'la anlaşma sürecinde sona geldiklerini ima eden Trump, müzakere başlıklarının çoğunda zaten anlaştıklarını ve yakın zamanda anlaşmanın tamamlanmasını umduğunu kaydetti.

Trump, ilk paylaşımında "İran Boğazı" dedi

Öte yandan Trump'ın Hürmüz Boğazı'na ilişkin ilk paylaşımında, Hürmüz Boğazı yerine "İran Boğazı" ifadesini kullanıp sonraki paylaşımında bu ifadeyi düzeltmesi dikkati çekti.

Abd Başkanı, konuyla ilgili önceki paylaşımında, " İran, İran Boğazı'nın tamamen açık olduğunu ve geçişlere tamamen hazır olduğunu az önce duyurdu. Teşekkürler." ifadelerini kullandı.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Lübnan'daki ateşkes doğrultusunda, ateşkes süresinin sonuna kadar Hürmüz Boğazı'nın tüm ticari gemilerin geçişine açık olacağını bildirmişti.